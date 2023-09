Chasse: le plan du gouvernement n'est pas prêt pour la réouverture à partir de ce week-end

En janvier dernier, le gouvernement annonçait un plan chasse avec la mise en place d'une application numérique pour sécuriser les promeneurs et une contravention pour les chasseurs sous l'emprise d'alcool. Neuf mois plus tard, le plan n'est pas prêt pour la réouverture de la chasse.

La période de la réouverture de la chasse débute ce week-end, dans de premiers départements. En début d'année, le gouvernement avait lancé un plan pour sécuriser la pratique, mais il est loin d'être prêt.

Les indiscrets : Chasse, le plan du gouvernement sur la sécurité toujours pas prêt - 01/09 1:35

La mesure emblématique du plan était la création d'une contravention pour les chasseurs alcoolisés. Si, ce week-end, un chasseur est testé positif à l'alcoolémie au-delà de 0,5g par litre de sang, il ne devra pas encore payer une amende. Le plan prévoyait sa mise en place dès le début de l'année mais le décret n'est pas entré en vigueur et doit encore être validé par le conseil d'Etat.

Une application pas prête à temps

La mise en place d'une application numérique, "Suricate", pour mieux informer les promeneurs de la présence de chasseurs sur leurs lieux de balade est certes lancée, le ministre de la Transition écologique y travaille, mais là encore, l'application n'est pas prête à temps.

Les représentants des chasseurs ne sont pas inquiets. Ils martèlement, d'ailleurs, qu'il n'y a eu, même si c'est en trop, "que" six décès en chasse lors de la dernière saison, uniquement des chasseurs. Pour eux, c'est la preuve que le plan fait son œuvre avec l'information à destination du public qui est renforcée, en mairie, et la mise en place progressive de référents chasseurs dans certaines communes.

Un bilan en fin d'année

Autre volet du plan, la formation décennale des chasseurs est également renforcée et s'accélère. Un bilan est prévu d'ici la fin de l'année. Avant cela, les chasseurs vont également rencontrer la nouvelle secrétaire d'Etat à la biodiversité, Sarah El Hairy, pour un point d'étape.

Les chasseurs montrent qu'ils jouent le jeu et que ce plan se suffit à lui-même, alors qu'une proposition de loi est encore au Sénat, pour aller plus loin et encadrer la pratique de la chasse. Mais le texte est bloqué et ne sera pas examiné avant les sénatoriales de la fin du mois.