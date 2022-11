Corrida: Aymeric Caron retire finalement son texte visant l'interdiction

Le député Nupes-LFI Aymeric Caron a finalement décidé de retirer son texte visant l'interdiction totale de la corrida en France.

Le texte visant à interdire totalement la corrida n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale ce jeudi. Il était proposé par le député Nupes-LFI Aymeric Caron, dans le cadre de la niche parlementaire de La France insoumise qui permet à un groupe minoritaire de fixer l'ordre du jour. Mais finalement, l'ancien chroniqueur télé a indiqué qu'il souhaitait retirer son texte fustigeant "l'obstruction" des opposants à son texte et voyant qu'une majorité ne se dégagerait pas en faveur de l'interdiction.

Signé par 80 députés LFI et écologistes qui liaient cette tradition à de la torture, le texte était très controversé et près de 500 amendements, surtout venus d'élus RN et Renaissance de régions taurines, avaient été déposés.

Toujours clivant, le débat entre défenseurs de cette "tradition culturelle régionale" et militants de la cause animale avait largement dépassé l'enceinte de l'Assemblée nationale ces dernières semaines, avec diverses manifestations pro et anti-corrida un peu partout en France.