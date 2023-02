Crèches, logements, trains… Le budget pour aider les familles de militaires va fortement augmenter

INFO RMC. L'exécutif va accentuer l'accompagnement des militaires et de leur familles. Après un plan à 302 millions d'euros sur 2018-2022, le budget est porté à 750 millions sur 2024-2030.

Après un premier "plan famille" destiné à aider et accompagner les familles de militaires sur 2018-2022, le gouvernement lance un "plan famille 2". Selon les informations de RMC, le budget alloué à ce programme va fortement augmenter, passant de 302 millions à 750 millions d'euros pour la période allant de 2024 à 2030. Soit 125 millions par an désormais, contre 75 auparavant (+66%).

Une nouvelle annonce destinée à améliorer le quotidien des forces armées du pays, après l'annonce le 20 janvier d'une augmentation d'un tiers du budget de la Défense.

"La loi de programmation militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées" et "ces efforts seront à proportion des dangers, c'est-à-dire considérables", avait annoncé Emmanuel Macron lors de ses voeux aux armées le 20 janvier.

16 nouvelles crèches d'ici 2030

Ce nouveau plan comporte trois objectifs: accompagner, atténuer les contraintes et améliorer le quotidien de toutes les familles de militaires engagés pour le pays. Le ministère des Armées, qui met en place ces mesures, annonce également un "recentrage" local pour s'adapter aux spécificités des besoins quotidiens selon les territoires.

Le premier plan avait permis, selon le ministère, des "avancées concrètes" comme la construction de logements neufs, des aides à la parentalité ou encore au transport.

Le nouveau plan vise notamment à "intensifier l'effort" de construction de nouvelles crèches avec un objectif de 16 nouvelles crèches d'ici 2030.

Billets de train, garde d'enfant, pass culture...

Les différentes aides concernant le logement et l'éducation et le transport vont également être élargies. Pour les trains, les réductions militaires et familles de militaire seront ainsi "pérénnisées" pour qu’elles puissent s’appliquer partout et avec les différents opérateurs, en vue de l'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire. Les prestations de garde d'enfant durant les horaires atypiques des militaires aux contraintes opérationnelles les plus fortes seront aussi élargies.

Sur le même sujet Le budget des armées en hausse d'un tiers sur 2024-2030, à 400 milliards d'euros

De plus, le ministère va créer un pass "Culture & Loisirs Défense" pour les militaires des armées et leur famille avec des tarifs spéciaux pour les musées et monuments. Le plan vise également à "accentuer le lien entre les familles" en tentant d'organiser plus d'activités et d'évènements au niveau local.