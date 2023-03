Dans un message aux présidents du Sénat et de l'Assemblée, Emmanuel Macron appelle à l'apaisement

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a pris la parole à quelques heures du vote de motions de censure déposées après le recours au 49.3 vendredi sur la réforme des retraites. Il a appelé à l'apaisement et au respect du cheminement démocratique.

Le président de la République, Emmanuel Macron s’est exprimé pour la première fois depuis l’utilisation du 49.3 à l’Assemblée pour faire passer la réforme des retraites vendredi. Le président appelle à l'apaisement, dans le contexte social et avant le vote ce lundi après-midi de deux motions de censure. Il veut que la réforme "aille au bout de son cheminement démocratique". Le tout “dans le respect de tous”, voilà les mots du président dans un message transmis aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale.

"Après des mois de concertation politique et sociale et plus de 170 heures de débat qui ont abouti sur le vote d'un texte de compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le président de la République a exprimé aux deux présidents (du Sénat et de l’Assemblée) son souhait que le texte sur les retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous", a indiqué l'Élysée dans un message.