Jean Castex a remis sa démission à Emmanuel Macron

Le Premier ministre Jean Castex a présenté sa démission à Emmanuel Macron, ce lundi après-midi, qui l'a acceptée. C'est Elisabeth Borne qui lui succède.

Le Premier ministre Jean Castex a présenté sa démission à Emmanuel Macron, ce lundi après-midi. Le chef du gouvernement aura passé 682 jours à Matignon après avoir été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron le 3 juillet 2020, succédant à Edouard Philippe. Jean Castex a tenu à se déplacer en personne pour présenter sa lettre de démission "très simple, très classique", au président de la République.

Le Premier ministre, escorté sur le perron de Matignon par plusieurs conseillers, s'est engouffré à 15h55 dans son véhicule, lançant un simple "à tout à l'heure" à des journalistes de l'AFP. Jean Castex accueillera le ou la futur(e) Premier(e) ministre autour de 18H30 à Matignon puis, après un temps d'échange privé, effectuera la passation dans la cour, comme il est d'usage, avant de quitter les lieux à pied, selon des sources concordantes au sein de l'exécutif.

"Je viens de remettre ma lettre de démission", a déclaré le Premier ministre en arrivant à l'hôtel Matignon après une heure d'entrevue avec le président de la République à l'Elysée. Emmanuel Macron a "accepté" cette démission, sans surprise, a précisé l'Elysée en ajoutant que Jean Castex assure "le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau Gouvernement".

"Merci à Jean Castex,, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble", a assuré Emmanuel Macron sur Twitter.