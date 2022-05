EN DIRECT Gouvernement: la démission de Jean Castex attendue, des pistes pour sa succession

En attendant la composition du nouveau gouvernement, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, se dirige bien vers la sortie. Hopium, premier constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène, annonce que son conseil d'administration propose la nomination de Jean-Baptiste Djebbari "en qualité d'administrateur".

"Je suis honoré et fier d'accueillir Jean-Baptiste Djebbari dans cette formidable aventure industrielle française, et de pouvoir compter sur son dynamisme et son expertise largement éprouvée dans les domaines de l’énergie et des transports, explique Olivier Lombard, fondateur et PDG de la marque. Son arrivée au sein du Conseil d’Administration d’Hopium constitue une étape majeure de notre développement. Je me réjouis de démarrer cette collaboration et de pouvoir relever ensemble les défis de demain."