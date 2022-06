Emmanuel Macron en Roumanie et en Moldavie mardi et mercredi

INFO RMC. Emmanuel Macron se déplacera en Roumanie et en Moldavie la semaine prochaine, mardi et mercredi.

Emmanuel Macron, le président de la République, se rendra aux côtés des troupes françaises déployées en Roumanie dans le cadre de la présence avancée de l’OTAN, ce mardi 14 juin et ce mercredi 15 juin. Il s’agit du premier déplacement du président depuis sa réélection auprès des soldats Français engagés à l’étranger. Il y passera la nuit sur une base, auprès des soldats français, en plein entre-deux-tours des législatives et plus de trois mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Mardi soir, la rencontre avec les militaires sera suivie d'un dîner avec les troupes. Mercredi matin, Emmanuel Macron accueillera le président roumain Klaus Iohannis sur la base pour une revue des troupes.

500 Français sont actuellement déployés en Roumanie. Les effectifs sont majoritairement positionnés à Capul-Midia, au sein de la base aérienne Mihail Kogalcineanu. D’autres éléments sont stationnés à Cincu et un détachement de liaison se trouve à Bucarest.

À l'issue de ce déplacement, le président de la République se rendra également en Moldavie mercredi. Il répond à l’invitation de la présidente, Maia Sandu.

Un déplacement à Kiev à l'étude

Un déplacement à Kiev, capitale de l’Ukraine, est actuellement à l’étude mais aucune date n’est encore calée selon l’Elysée. Si les proches du président appellent à la prudence, ils ne démentent pas en revanche la possibilité qu'Emmanuel Macron profite d'être dans la région pour s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Le président a toujours dit qu'un déplacement à Kiev était à l'étude", rappelle l'Elysée. Le dernier échange téléphonique entre les deux chefs d'Etat a eu lieu ce jeudi.