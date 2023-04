Finale de la Coupe de France: Emmanuel Macron ira-t-il sur la pelouse avant le coup d'envoi?

C'est une tradition de la Coupe de France. Lors de la finale, le président de la République descend sur le terrain pour saluer les deux équipes et les arbitres de la rencontre. Sauf que cette année, avec le climat social très tendu, la présence d'Emmanuel Macron sur la pelouse est mise en doute.

Près de 3.000 membres des forces de l'ordre samedi soir à l’occasion de la finale de Coupe de France, au Stade de France, entre Nantes et Toulouse. Un match classé à haut risque par le renseignement. Cet important dispositif, c’est notamment pour encadrer la présence d'Emmanuel Macron. Et on ne sait pas encore si le président de la République va descendre sur la pelouse, dans un climat social très tendu.

Pourtant, c'est une tradition de la Coupe de France, le président de la République qui vient serrer la main des joueurs, un par un, avant le coup d'envoi. Emmanuel Macron n'a jusqu'ici jamais dérogé à la règle, même pendant la crise des “Gilets Jaunes” ou le Covid.

Mais à cette heure, l'Élysée ne confirme pas que le président ira sur la pelouse cette année. Car la bronca dans le stade s'annonce plus forte que jamais. L'image d'un stade hostile au chef de l'Etat, diffusée en direct et en clair à la télévision, viendrait confirmer et accentuer un peu plus son impopularité du moment.

Pour autant, les proches du chef de l'Etat l'assurent, Emmanuel Macron compte faire face et "n'est pas dans l'optique de se planquer". Un ministre confirme: "Les Français aiment voir leur président sur le ring et haïssent l'idée qu'il ne prenne pas de risques".

"Ce n'est pas les jeux du cirque"

Même si Emmanuel Macron décidait de ne pas se rendre sur la pelouse, l’intersyndicale a tout de même prévu des actions, avec notamment la distribution de cartons rouges au public pour adresser un carton géant au président. La 49e minute de jeu pourrait aussi être un moment de sifflets, en référence au 49.3 utilisé pour faire passer la réforme des retraites.

Des actions qui, selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, n’ont rien à faire dans ce type d’événement.

“Un match de foot ce n’est pas les jeux du cirque à la romaine, en fait. Ce n’est pas la CGT avec son pouce impérial qui pourrait décider de faire huer le président de la République, de faire couper l’électricité pendant un match. Il ne faut pas tout confondre. Je crois qu’il y a des moments pour faire de la politique, et il y a des moments où il faut savoir la mettre de côté”, a-t-il indiqué ce vendredi matin sur RMC-BFMTV.

Il a par ailleurs précisé qu'il ne savait si Emmanuel Macron descendrait sur la pelouse du Stade de France samedi soir.

Quoi qu'il arrive, le président doit remettre le trophée aux vainqueurs à la fin de la rencontre, mais cette cérémonie a lieu dans les tribunes.