"Il n'a rien inventé": Jean-Luc Mélenchon allume le milliardaire français Bernard Arnault

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'en est pris au milliardaire français Bernard Arnault, qu'il a accusé d'être "la pire des offenses".

Jean-Luc Mélenchon en a ras-le-bol des riches. Samedi, le chef de file spirituel de La France insoumise s'en est violemment pris aux riches et plus particulièrement au PDG de LVMH Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde en 2022 avec sa famille selon le magazine Forbes (fortune estimée à 208,2 milliards de dollars). "Nous avons dans notre pays la pire des offenses: le premier milliardaire du monde est Français", a lancé Jean-Luc Mélenchon à l'occasion des vœux du député LFI du Val-d'Oise, Carlos Martens Bilongo.

"Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Accumuler de l’argent est immoral, puisque ce qui est accumulé, c’est ce qu’on a pris aux autres. Une personne qui a ce qu'ont 20 millions d'autres, quel est le sens?", a interrogé l'ancien député des Bouches-du-Rhône, avant d'attaquer plus personnellement au milliardaire du Nord.

"Il n'a pas inventé quelque chose d'utile aux autres êtres humains, le vaccin contre le cancer ou bien un super train. Il n'a rien inventé, il a racheté des boîtes en faillite, il a trié dedans, il a gardé les jolis morceaux. Il vend du luxe, c’est-à-dire quelque chose qui ne sert strictement à rien, juste à dire 'vous avez vu je suis une personne importante'", a lancé Jean-Luc Mélenchon à l'égard de Bernard Arnault.

"Salaires trop bas" contre milliardaires à "des niveaux de richesse inouïs"

La fortune de Bernard Arnault, estimée à environ 213 milliards d'euros, est constituée d'entreprises florissantes dans le domaine du luxe, du champagne à la maroquinerie, avec sous sa coupelle des marques comme Louis Vuitton, Bvlgari ou Dom Pérignon.

"C'est très démagogique de la part de Mélenchon", juge ce lundi sur le plateau des "Grandes Gueules", sur RMC et RMC Story, l'avocat Charles Consigny. "A choisir pour le pays, je préfère Bernard Arnault. Mélenchon n'est pas sans talent mais si l'on fait un bilan coût/avantage entre les deux, il n'y a pas photo", ajoute-t-il, concédant cependant que le delta entre pauvres et ultra-riches en France pose problème.

"Je pense cependant qu'il y a malgré tout en France un certain angle mort sur les ultras-riches qui échappent à beaucoup de choses, ont une fiscalité adaptée et sont assez heureux en France. Même si c'est une boîte remarquable, il y a en France d'une façon générale des salaires trop bas et des milliardaires qui atteignent des niveaux de richesse inouïs", déplore Charles Consigny.

"Toute sa richesse vient de deniers publics"

"Peut-être que Jean-Luc Mélenchon est un peu jaloux", note de son côté Kaouther Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère. "Lui aussi s'est enrichi mais pas en travaillant ou en créant de la richesse mais en faisant de la démagogie sur les plateaux télés. Toute sa richesse vient de deniers publics parce qu'il a été élu presque toute sa vie", rappelle-t-elle, alors que le leader de La France insoumise possède un patrimoine supérieur à 1,4 million d'euros selon sa déclaration d'intérêts et de patrimoine à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022.

Vincent, chef sommelier dans la Marne, note que sans Bernard Arnault, les employés des domaines de Cheval Blanc et Yquem "devraient apprendre le mandarin et seraient en train de parler chinois à l'heure qu'il est". "Les milliardaires russes et chinois, Jean-Luc Mélenchon ne les dénonce jamais", ajoute Olivier Truchot.

Ce n'est pas la première fois ces derniers temps que Bernard Arnault et les milliardaires en général sont visés par une figure de la gauche. Il y a quelques jours, c'est Marine Tondelier, la cheffe de file des écologistes, qui avait appellé à une France "sans milliardaire" les qualifiant de "vampires". François Ruffin, le député insoumis de la Somme, a lui estimé que Bernard Arnault n'avait pas "400.000 fois plus de mérite qu'une ouvrière".

Face aux critiques, le milliardaire Bernard Arnault avait répondu que les gens ne connaissaient "pas bien l'économie" à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe LVMH.