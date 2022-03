Un prêt étranger pour Marine Le Pen, les millions de Valérie Pécresse: le patrimoine des candidats à la présidentielle dévoilé

Après l'officialisation de leurs parrainages, les candidats à la présidentielle ont tous déclaré leur patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié ce mardi la déclaration de patrimoine des candidats. Et cette année, on apprend que la candidate la plus riche est sans conteste Valérie Pécresse, tandis qu'on apprend que le prêt de Marine Le Pen pour sa campagne vient d'une banque hongroise.

Pécresse et son patrimoine faramineux



La candidate LR a de loin le plus gros patrimoine de tous les candidats: trois maisons, une dans les Yvelines, de 270m² (valeur : 2,3 millions d'euros), une autre en Loire-Atlantique (200m², valeur 1,8 million d'euros), et une troisième en Corrèze (60m², valeur 20.000 euros).

Elle possède aussi 2.478.442 euros répartis sur 7 contrats d'assurance vie, fond d'épargne retraite et un plan d'épargne retraite.

Valérie Pécresse a également une lithographie et un tableau de Miro (respectivement 14.000 et 10.000euros), un compte courant de sa SARL, sur lequel elle possède 2.245.862 d'euros, et enfin, un peu plus d'un million d'euros d'actions chez General Electrics aux Etats-Unis (son mari est le PDG de la branche Energies Renouvelables).

Au total, le patrimoine de Valérie Pécresse approche les 10 millions d'euros.

Zemmour et ses appartements dans tout Paris



Il possède 5 appartements, dont 4 à Paris. Le plus grand, de 165m², a été acheté en 1996 et vaut aujourd'hui 1,8 million d'euros.

On en apprend davantage sur la rémunération du polémiste : au Figaro, lors de sa dernière année pleine en 2020, il touche 66 181€ de salaire.

Et sa société Rubempré, avec laquelle il a publié son livre "La France n'a pas dit son dernier mot", a une valeur de 1 530 000 euros à la fin de l'année 2020 (donc avant la publication de ce dernier livre).

Emmanuel Macron



On note quelques changements entre les déclarations de patrimoine de 2017 et celle de cette année. Principalement sur ses comptes. L'un de ces comptes courants est passé de -4.590 en 2017 à 168 812 euros !

Et deux LDD (livret développement durable) ont eux triplé en montant, passant de 40.000 à 120.000euros et de 36.000 à 123.000 euros

Marine Le Pen



Le prêt hongrois de Marine Le Pen pour financer sa campagne apparaît bien dans la déclaration de patrimoine. Ce prêt est de 10.691.775 euros.

Jadot et son scooter électrique



Le candidat écolo n'a déclaré qu'un seul bien à son patrimoine : un scooter... électrique bien sûr ! Acheté en 2019, il vaut désormais 4.000 euros.

Fabien Roussel et ses deux maisons



Le candidat communiste possède deux maisons dans le Nord, dont une à Saint Amand les Eaux où il vit.

Petit détail insolite : l'un des comptes de Fabien Roussel est dans le rouge, -219 euros.

Philippe Poutou et sa nouvelle voiture



Philippe Poutou a acquis une nouvelle voiture en 2020, une Peugeot 308. Valeur d'achat : 15.000 euros "après diverses aides" précise la déclaration. Le candidat du NPA a fait une affaire, puisque le prix a été pratiquement divisé par deux par rapport au prix catalogue : 26.900 euros.

