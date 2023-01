"Les gens ne connaissent pas bien l'économie": la petite phrase de Bernard Arnault à ses détracteurs

Le milliardaire français PDG de LVMH Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, a estimé que les gens connaissaient peu l'économie, alors qu'il est régulièrement la cible de critiques, notamment en pleine période de mobilisation contre la réforme des retraites.

Une petite phrase qui a surpris. Le milliardaire français Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, a répondu aux critiques sur sa fortune jeudi à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe LVMH: "Je constate avec un peu de surprise, encore qu'en France, il ne faut jamais être surpris, que les gens ne connaissent pas bien l'économie, donc on se fait critiquer par des gens qui ne connaissent pas bien le sujet dont ils parlent", a-t-il lancé, visiblement un peu las des attaques dont il fait souvent l'objet.

Car la fortune de Bernard Arnault agace alors que le groupe LVMH vient d'annoncer des résultats records avec 79 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 14 milliards de bénéfice net. "Ce groupe magnifique qui a des résultats spectaculaires est aussi un groupe qui a une empreinte économique et sociale pour la France", a vanté le PDG assurant payer annuellement 4,5 milliards d'impôt en France, en additionnant l'impôt sur les sociétés, la TVA et les charges sociales de LVMH.

Pourtant, les griefs contre les milliardaires sont légion en pleine période de réforme des retraites. Certains opposants assurent que taxer à hauteur de 2% les ultras-riches, permettrait de récolter 12 milliards d'euros suffisant pour combler le déficit des retraites.

"On ne connaît rien à rien"

"Bernard Arnault a raison", concède ce vendredi sur le plateau des "Grandes Gueules", l'éducateur Etienne Liebig. "On ne connaît rien à l'économie mais on ne connaît rien à la sociologie, à l'anthropologie, on ne connaît rien à rien. La compréhension fine de phénomènes complexes demande une véritable étude. Il a raison comme on a raison sur d'autres sujets, les mathématiques ou la philosophie".

"Il y a des petites choses qui sortent comme ça mais dès qu'on rentre dans un sujet complexe il faut se pencher dessus. En économie, personnellement je connais ce que je lis dans le journal ce qui est 1% de ce qu'il faut connaître et avec ça j'essaie d'analyser des phénomènes économiques internationaux sur lesquels même certains économistes se ramassent, donc oui, Bernard Arnault a raison", reconnaît-t-il.

"Je partage les propos d'Etienne et je soutiens Bernard Arnault qui se prend un tel 'Arnault bashing' dans les manifestations. Cette phrase sortie de son contexte où il peut sembler condescendant, ce n'est pas grand-chose", assure sans surprise l'avocate Sarah Saldmann.

Face aux critiques, le milliardaire oppose "l'empreinte économique et sociale" du groupe LVMH assurant que chaque poste créé en créé 4 chez les fournisseurs: "En France, nous avons recruté plus 15.000 personnes, ce qui fait du groupe le premier recruteur de l'Hexagone", a-t-il vanté en assurant avoir créé 160.000 emplois dans le monde.