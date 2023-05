JO 2024: le gouvernement suit de près la délicate question du parcours de la flamme olympique

Le parcours de la flamme olympique doit être dévoilé le mois prochain. Et ce tracé est suivi de près par le gouvernement.

Les négociations durent depuis des mois entre l’organisation des JO, les départements, et les villes qui accueilleront la flamme. En effet, dans un an, le flambeau sera déjà dans notre pays avec une arrivée prévue à Marseille le 8 mai, puis un périple dans une soixantaine de départements, en métropole et en outre-mer, avant la cérémonie d’ouverture à Paris le 26 juillet 2024. Deux mois et demi de voyage, du jamais-vu pour un relais de la flamme olympique se félicite le gouvernement.



Objectif affiché, faire venir les Jeux près de chez vous, et rendre l’événement accessible à tous les Français, en particulier ceux qui n’assisteront pas aux épreuves. Evidemment, des lieux emblématiques sont déjà cochés, pour la carte postale, au Mont-St-Michel, à Chambord ou au viaduc de Millau, mais aussi des quartiers défavorisés, notamment en banlieue parisienne.

En fin de parcours la flamme olympique va par exemple sillonner la Seine-Saint-Denis… et Grigny, ville la plus pauvre de France. Le ministère des Sports l’admet, il y a une attention particulière sur la région Île-de-France, pour s’assurer que tous les habitants se sentent impliqués.

"Si on n’arrive pas à créer de la cohésion sociale avec cet événement, on n'y arrivera jamais"

Ce besoin d’embarquer le pays devient particulièrement pressant depuis quelques jours. Certains élus ont peur que l’enthousiasme pour les JO s’essouffle, notamment après la polémique sur les prix des billets, ou encore la réquisition de certains logements du Crous.

Un député de la majorité, qui suit de près l’organisation des Jeux, a vu la frustration monter face au manque de billets… et il s’inquiète : "Si on n’arrive pas à créer de la cohésion sociale avec cet événement, on n'y arrivera jamais".

Alors l’exécutif compte sur les annonces des festivités pour relancer la dynamique… cela va commencer dès cet été avec une multitude d’événements autour des Jeux. Mais le relais de la flamme sera un élément majeur, grâce aussi aux personnalités et anonymes qui porteront cette torche.

Une source gouvernementale l’assure, il y aura ‘’des héros du quotidien’’, impliqués dans le sport ou dans des associations.