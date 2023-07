JO Paris 2024: les organisateurs déroulent le tapis rouge à 200 délégations

INFO RMC. Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 déroulent le tapis rouge à 200 délégations ce week-end, à un an du coup d’envoi de la compétition.

Opération séduction pour la maire de Paris, à un an des Jeux olympiques. Anne Hidalgo s’apprête à recevoir ce dimanche des représentants de chaque nation olympique. Le cadre s’annonce prestigieux: un dîner à l’hôtel de ville de la capitale, pour échanger avec les représentants de 200 nations olympiques et le patron de l’organisation des Jeux, Tony Estanguet. Le lendemain, c’est la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra qui doit rencontrer cette délégation au Quai d’Orsay.

Ces réunions ont lieu en marge d’une visite planifiée par l’organisation des Jeux. Ces représentants olympiques, ce sont des "chefs de mission", des sortes d’ambassadeurs, qui viennent à Paris pour préparer l’arrivée de leurs équipes respectives aux JO l’an prochain. Leur visite commence vendredi, pour une semaine de travail. Et ces chefs de mission devraient en profiter pour assister aux festivités du 14-Juillet, comme un avant-goût des Jeux olympiques.

Et il ne reste que 12 mois pour terminer la préparation des Jeux. Les délégations ont donc des questions très précises. A quoi vont ressembler les sites de compétition? Quelles seront les distances avec le village olympique? Ou même, comment les athlètes et leurs équipes vont s’accréditer? "Maintenant, on entre dans le très concret" expliquent plusieurs responsables en charge de l’organisation des Jeux.

Rassurer les délégations

Les chefs de mission vont pouvoir se rendre directement sur le terrain. Ils vont faire la tournée des sites olympiques et notamment ceux prévus en plein centre de la capitale. L’enjeu pour les organisateurs: montrer que les travaux sont dans les temps et rassurer autant que possible les délégations sur la bonne avancée de la préparation des Jeux.

En plus des équipes internationales, les organisateurs veulent aussi tout faire pour créer l’enthousiasme chez les Français, pour certains très déçus de ne pas avoir eu de places avec la billetterie.

Le 26 juillet prochain, un an exactement avant la cérémonie d’ouverture, le comité d’organisation, la mairie de Paris ou encore le département de la Seine-Saint-Denis comptent mettre en avant les lieux de festivité hors des sites de compétition, accessibles au grand public. Histoire que les habitants s’approprient les Jeux, même sans être dans les tribunes.