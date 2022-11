"La France qui bosse de nuit": Gabriel Attal va passer la nuit avec des travailleurs nocturnes

INFO RMC. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, va passer la nuit avec des travailleurs nocturnes ce mercredi soir.

Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des Comptes publics, va inaugurer un type de déplacement assez inédit. Selon les informations de RMC, il va faire nuit blanche ce mercredi soir pour aller à la rencontre de “la France qui bosse de nuit”. Départ 0h30, retour 7h jeudi matin, et direction Chartres pour aller voir les ouvriers d’une usine qui font les 3x8, mais aussi les soignants de garde à l'hôpital et un boulanger qui sera aux fourneaux.

Montrer les effets concrets des dispositifs votés

Le but: montrer que les dispositifs votés dans le budget ont des effets concrets. Les ouvriers choisis ont touché la prime Macron. Les soignants, une prime exceptionnelle de nuit votée au mois de juillet. Le boulanger, lui, aura droit à une annonce: un nouveau dispositif à venir pour booster le pouvoir d’achat des indépendants.

Valoriser ceux qui travaillent: Gabriel Attal veut en faire son crédo des prochains mois. La France qui “bosse de nuit”, qui rappelle la France “qui se lève tôt” de Nicolas Sarkozy.

Au gouvernement, dans le contexte de tension énergétique et d’inflation, on s’attend à une rentrée délicate après les fêtes. Gabriel Attal compte bien occuper le terrain et multiplier les déplacements dans les moins à venir.