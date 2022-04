Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen: "il y a un vent de panique en Macronie"

Invité politique de la Matinale week-end de RMC, Laurent Jacobelli, porte-parole de la campagne de Marine Le Pen a estimé que la divulgation d'un rapport mettant en cause la candidate RN pour détournement de fonds publics montre "les barbouzeries du clan au pouvoir". Il a aussi clarifié la position de sa candidate sur le voile.

A sept jours du second tour, l'office européen de lutte antifraude accuse Marine Le Pen et certains de ses proches d'avoir détourné 600.000 euros d'argent public européen. Face à cette information, Laurent Jacobelli attaque, dans la Matinale week-end de RMC, frontalement "l'équipe Macron" et "l'Union européenne de venir au secours de son petit soldat".

Dénonçant "les boules puantes, les coups tordus, mensonges, violences verbales" d'un camp adverse "fébrile", le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen estime que cette information est "instrumentalisée" et s'étonne que le Parquet national financier est "entré en hibernation" sur l'affaire McKinsey. Il est à noter que le 31 mars dernier, le PNF bien a ouvert une enquête sur ce cabinet de conseil.

"Il y a un vent de panique en Macronie et Emmanuel Macon est prêt à tout pour s'accrocher à son poste", estime Laurent Jacobelli.

"Ces affaires sortent toujours à quelques jours d'une élection. On est en train de confisquer le débat démocratique. Aux électeurs, je dis de ne pas se laisser manipuler par les barbouzeries du clan au pouvoir", a-t-il conclu.

"Le voile est un habit de revendication"

Autre sujet devenu central dans cette campagne présidentielle, la question du voile. Ce samedi, Marine Le Pen a semblé montrer une inflexion sur cette question face à une grand-mère à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir) où elle s'était dite "pas obtuse" sur l'interdiction dans la rue.

Le ton employé ce matin par Laurent Jacobelli sur RMC était assez différent. Pour lui, "la religion est l'affaire du privé, votre vie, votre intimité", dit-il à une auditrice.

Il estime que "le voile est un habit de revendication qui dit 'je veux un islam non pas privé mais un islam politique.'"

Pour le porte-parole de campagne de Marine Le Pen, il y aura bien un projet de loi présenté à l'Assemblée nationale pour l'interdiction du voile dans la rue. Un projet qui sera possiblement récusable par référendum. Il assure de toutes façons que si cette loi est votée sera appliquée avec "humanité".

Laurent Jacobelli assure que le RN lutte "contre l'islamisme, jamais contre la religion musulmane."