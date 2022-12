Le gouvernement a saisi le COVARS pour un retour du masque obligatoire

INFO RMC - Le gouvernement a saisi le comité de veille de l'épidémie de Covid-19 pour se prononcer sur l'utilité de rendre le masque à nouveau obligatoire dans certains lieux.

Le masque sera-t-il de nouveau obligatoire dans certains lieux ? D'après les informations RMC : le gouvernement a saisi le COVARS (ex-conseil scientifique), le comité de veille de l'épidémie de Covid-19, pour se prononcer prochainement sur l'utilité de rendre à nouveau le masque obligatoire dans certains lieux fermés : transports, établissements recevant du public... Il doit donner son avis dans les jours à venir.

Soit une loi, soit des décrets

Si le COVARS se prononce pour une nouvelle obligation, deux voies sont possibles pour le mettre en place: soit voter une nouvelle loi au Parlement, soit passer par des décrets. A Matignon, on précise que "des réflexions sont en cours": "Nous suivrons les recommandations si la situation l'exige".

En attendant, Matignon met le paquet sur la prévention et insiste sur l'importance des gestes barrières et la vaccination pour les personnes les plus vulnérables.