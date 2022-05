Législatives: Mélenchon ne sera pas candidat, Bompard le remplace à Marseille

Jean-Luc Mélenchon a annoncé, à Marseille, qu'il ne sera pas candidat aux législatives. Manuel Bompard a été investi dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône.

Jean-Luc Mélenchon a annoncé à Marseille, lors de son premier meeting de campagne pour les législatives, qu'il ne se représentera pas dans sa circonscription, la quatrième des Bouches-du-Rhône.

Pour le remplacer, son bras droit et directeur de campagne pendant l'élection présidentielle, Manuel Bompard sera investi sous l'étiquette de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) dans cette circonscription de Marseille qui couvre notamment le centre-ville de la cité phocéenne.

Pour Jean-Luc Mélenchon, ce sera donc Matignon ou rien. "Sur 24 Premier ministre, 6 n'étaient pas députés", a-t-il rappelé à la tribune.

Moreno et Pompili investies

Autres cas tranchés ce jeudi soir, la majorité présidentielle a décidé d'investir Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, dans la neuvième circonscription des Français de l'étranger. Cette circonscription comprend le Cap-Vert, dont la ministre est originaire. Détenue par LREM ces cinq dernières années, le député en place était M'jid El Guerrab, condamné ce jeudi à un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité pour avoir frappé un militant socialiste. Cette circonscription est aussi celle où était pressentie l'écrivaine Zineb El Rhazoui.

Autre cas tranché, celui de Barbara Pompili, qui défendra son siège de député sous les couleurs de la majorité présidentielle, à Amiens (Somme).