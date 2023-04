"Les frontières passoires": Fabien Roussel s'explique sur sa phrase qui fait polémique à gauche

Le leader du Parti communiste français Fabien Roussel a expliqué ce mardi sur RMC-BFMTV pourquoi il avait utilisé ce terme de "passoire", qui fait polémique, dans son discours de la veille.

Lors de son discours de victoire, le leader des communistes Fabien Roussel, renforcé à sa place de secrétaire général lundi avec 80% des voix de son parti, a lancé une expression qui a été particulièrement remarquée: il a parlé des "frontières passoires" de la France. Un sujet plutôt abordé à droite et à l'extrême droite, mais Fabien Roussel assume l'utilisation de ce terme pour les frontières économiques du pays.

"Quand aujourd'hui, nos frontières ne permettent plus de protéger nos usines, nos emplois, quand nos frontières ne permettent plus d'empêcher l'évasion fiscale, la fraude fiscale et nos richesses partir dans des paradis fiscaux: eh bien la France devient une passoire", justifie-t-il, prenant également exemple sur le secteur automobile qui investit en Chine pour vendre des véhicules électriques en Europe: "Là, je dis: honte et même trahison".

Son ambition est ainsi de rétablir ainsi une "souveraineté industrielle et démocratique" pour éviter ce genre de "coup de poignard dans le dos au monde du travail".

"Les Français doivent choisir ce qu'ils veulent pour leur économie, pour leur pays, pour leurs enfants", lance-t-il.

"Il faut être plus ferme" sur l'immigration selon Fabien Roussel

L'image de la passoire est traditionnellement utilisée dans le champ lexical de l'immigration, surtout à l'extrême droite. Un thème de l'immigration qui ne fait d'ailleurs pas peur à Fabien Roussel. "Il faut être plus ferme oui", affirme-t-il assurant qu'il ne fait "aucun lien entre immigration et chômage".

"L'ennemi, il est en col blanc à Bruxelles où à l'Elysée et organise le grand déménagement industriel de notre pays. Non, ce n'est pas l'immigration qui pose les graves problèmes de notre pays", clarifie-t-il.

De nombreux internautes rappellent d'ailleurs que... Jean-Luc Mélenchon utilisait le terme de "passoire" en 2015, en évoquant le manque de protectionnisme de l'Europe et la solidarité.