"Management toxique", "longue paralysie", "flottement"… les ministères en attente du remaniement

Les rumeurs sur un remaniement après le 14 juillet se font de plus en plus pressantes. En l'attente d'une décision à l'Élysée, les cabinets ministériels sont paralysés et suspendus au choix présidentiel.

Emmanuel Macron va-t-il remanier son gouvernement? Si oui, quand? Qui va rester? Qui va partir? Les rumeurs persistent et l'ambiance se fait de plus en plus lourde dans les ministères, où chacun retient son souffle.

"A quelle sauce on va être mangés ?", se demande-t-on dans un ministère alors qu'un autre conseiller parle d'un moment de cabinets où tout le monde est "dans l’attente et (la) ministre aussi". D'autres conseillers évoquent un moment de "flottement", alors que certains évoquent même un "management toxique".

Ambiance lourde dans les cabinets

Ambiance tendue dans les cabinets ministériels, loin de celle, il y a un an, lors de la nomination du gouvernement d'Elisabeth Borne: des listes de ministres circulaient alors, sur le ton de la rigolade, sur leurs boucles de messagerie pour parier sur de potentielles arrivées au gouvernement.

"On est mis sous tension" dit à RMC un proche de l’exécutif, épuisé: "on a envie de passer à autre chose".

Après les émeutes urbaines qui ont freiné toute manœuvre gouvernementale, les rumeurs de remaniements reviennent au galop, avec une équipe resserrée comme mantra. Mis à part une poignée de poids lourds (Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, Gabriel Attal, Clément Beaune), tout le monde est potentiellement sur la sellette. Au point d'en être "embolisé", asphyxié, selon les termes d'un communicant.

Pour le proche d’un ministre dont l'avenir est incertain, "c’est comme si dans une entreprise on nous disait depuis trois semaines que certains allaient être virés. Mais qui? quand?". Pour lui, la période est en vérité "une longue paralysie"

L'attente de "l'onction présidentielle"

Une paralysie causée par l'attente d'une décision à l'Élysée. "On attend tous l’onction présidentielle" nous dit un conseiller de l’exécutif, fatigué de vivre au rythme du suspense et des prises de paroles élyséennes. Il a le sentiment d’être "en CDD renouvelable depuis un an".

Si les ministres savent que c’est le jeu, l’un d’entre eux voit bien que ses équipes "sont perturbées". Concrètement, les salariés de son ministère ont peur de pas s’en sortir financièrement s’ils perdent leur travail. Dès lors, la non-décision du président agace dans certains ministères et laisse songeurs des élus de sa majorité.

"Dans sa gestion du temps et des RH, il y a des choses que je n’ai jamais comprises", explique l’un d’eux.

Pour un autre, il faut voir cela par sa volonté de tout maitriser: "Emmanuel Macron fait le ménage, le repassage, ferme les fenêtres et change les ampoules" explique-t-il. Sauf que certains ministres aimeraient savoir s’ils doivent – eux-mêmes - faire leurs cartons.