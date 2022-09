Match de foot des députés: Julien Odoul s'est blessé au genou

Il ne sera resté que quelques minutes sur la pelouse. Le député du Rassemblement national, Julien Odoul, s'est blessé au genou lors d'un match caritatif mercredi soir. Il a dû être évacué en fauteuil roulant par les secouristes.

Sortie sur civière pour le député Rassemblement national, Julien Odoul. Alors qu’il participait avec d’autres élus à un match caritatif organisé au profit de la lutte contre le cyberharcèlement des enfants, le député s’est effondré, seul, après une dizaine de minutes de jeu seulement. Il a dû être évacué par les secouristes sur un fauteuil roulant.



Une blessure qui n’est pas anodine: rupture du ligament rotulien. Une blessure bien connue du milieu footballistique. C’est par exemple ce ligament qui a plusieurs fois posé des gros problèmes au Ronaldo brésilien, R9, avec une rupture partielle en 1999, totale en 2000 et une nouvelle fois en 2008.

35.000 euros récoltés

La rencontre avait, avant cette blessure, créé la polémique. En effet, plusieurs députés de gauche ont refusé de participer au match pour ne pas s’afficher en compagnie de députés du RN. Finalement, seul Julien Odoul était présent sur la pelouse au début du match.



Emmanuel Blairy, député RN du Pas-de-Calais, a regretté cet appel au boycott. "On avait tous le même maillot, tous la même ambition de jouer pour cette associaition. Je pense que ce boycott, ça agace surtout les Français, y compris les Français qui ont voté pour eux", a-t-il indiqué.



Le match a tout de même permis de récolter 35.000 euros contre le cyberharcèlement. L'équipe de France de l'Assemblée nationale affrontait une sélection composée d'anciens joueurs professionnels, d'artistes et d'influenceurs, et s'est inclinée 8-2.