"Mbappé est le futur président de la France", lance Joëlle Dago-Serry

Avant d'annoncer sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé s'est entretenu avec le président de la République Emmanuel Macron. De quoi laisse prédire à certains de futures ambitions politique pour le footballeur.

La prolongation d’un joueur de foot dans son équipe n’avait jamais fait couler autant d’encre. Après un énième revirement de situation, Kylian Mbappé, pressenti pour rejoindre le Real Madrid, a finalement prolongé son contrat de trois ans au Paris-Saint-Germain.

Après avoir annoncé publiquement sa décision devant les supporters du PSG dans un Parc des Princes à guichet fermé pour la dernière journée de Ligue 1, l’attaquant de l’équipe de France a tenu une conférence de presse lundi puis une interview au 20h de TF1, dans la soirée.

Des échanges avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy

Rompu à l’exercice, Kylian Mbappé a confirmé avoir discuté de son choix de carrière avec Emmanuel Macron, le président de la République. "On a échangé pas mal de fois. On va dire que c'était des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations", a-t-il déclaré à plusieurs médias. Il a aussi expliqué avoir échangé avec Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, grand fan du club parisien.

"Je n'ai pas dit non au Real, j'ai dit oui à la France et à un nouveau projet du PSG. J'ai eu l'appel de la patrie et de la capitale", a ajouté celui qui a inscrit cette saison 39 buts toutes compétitions confondues.

"Une vision qui va au-delà de l’aspect sportif"

Des passages devant la presse jugés réussis et qui ont poussé certains à voir encore plus loin que le domaine sportif.

"Je le trouve très talentueux, sur le terrain et en terme de personne. Pour moi, c’est le futur président de la France. On voit dans la gestion de sa carrière, qu’il a une vision qui va au-delà de l’aspect sportif de sa vie", a assuré ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story, la coach de vie Joëlle Dago-Serry. Avec le sourire, elle donne rendez-vous "dans 40 ans" pour suivre éventuellement les aventures de Kylian Mbappé à l'Elysée. "J’aurais préféré qu’il aille au Real", concède-t-elle quand même.