"Il veut laisser son empreinte dans le foot": Mbappé a-t-il fait le bon choix en prolongeant au PSG?

Après la prolongation de Mbappé au PSG, beaucoup s'interrogent sur le choix de l'attaquant français. Est-ce le bon pour sa carrière? Va-t-il réussir à gagner la Ligue des Champions avec Paris? Pour Jérôme Rothen, il faut surtout se réjouir de voir le meilleur joueur rester en Ligue 1.

C’est l’information du week-end qui a agité le monde du football. Kylian Mbappé a annoncé avant le dernier match de la saison contre Metz au Parc des Princes qu’il allait prolonger son aventure avec le PSG.

La fin d’un feuilleton de plusieurs mois. Annoncé avec insistance du côté du Real de Madrid, l’attaquant français a finalement fait le choix de prolonger. Un choix qui a bien sûr ravi les supporters du PSG qui l’ont fêté dignement samedi soir.

Alors la question qu’on se pose désormais, c’est est-ce que Kylian Mbappé a fait le bon choix en restant à Paris? Pour Jérôme Rothen, ancien joueur et consultant RMC, c’est avant tout très bien pour le championnat de France de conserver son meilleur joueur.

“Je ne sais pas s’il a fait le bon choix, en tout cas, c’est le sien et il faut le respecter. Ce qui est sûr, c’est que nous, on est très content d’avoir Kylian Mbappé dans notre championnat de France parce que quand on parle de foot tous les jours forcément, il vaut mieux y avoir le meilleur joueur du monde dans notre championnat. Et puis comme je suis, et tout le monde le sait, très attaché au PSG de par mes années de joueur et aussi mes jeunes années, et pour ce club ça veut dire beaucoup”, explique-t-il ce lundi matin sur RMC.