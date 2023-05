"Dans les prochains jours": Dussopt confirme une invitation des syndicats à Matignon, avant l'Elysée?

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt était sur RMC ce lundi matin. Il a affirmé qu'une invitation allait très prochainement être envoyée aux différents syndicats pour un rendez-vous avec Élisabeth Borne à Matignon. Une reprise des négociations qui n'effacera pas tout reconnaît-il.

Les syndicats vont de nouveau pouvoir rencontrer l'exécutif. Invité ce lundi matin sur RMC, le ministre du Travail, Olivier Dusspot, a confirmé que le gouvernement allait envoyer une invitation aux syndicats dans les prochains jours. Si la date n’est pas encore arrêtée, le ministre a indiqué qu’elle pourrait arriver cette semaine ou en début de semaine prochaine.

"Les organisations syndicales avaient dit qu'elles souhaitaient pour la plupart d'entre elles reprendre le dialogue après un peu de temps et rien avant le 1er mai. Nous respectons ce temps. (...) Je suis très heureux que certains aient dit qu'ils répondraient présent. L'invitation leur sera adressée dans les jours qui viennent. Nous ne sommes ni à un jour ni à une heure près", a-t-il indiqué.

Il a précisé que cette invitation vaudrait pour une rencontre avec la Première ministre, Élisabeth Borne, à Matignon.

Pas de "grand pardon"

En revanche, il n’enterre pas totalement une rencontre avec Emmanuel Macron, beaucoup plus mobilisé sur le terrain depuis quelques semaines avec de multiples déplacements et qui a lui-même reconnu qu’il aurait peut-être dû plus se mouiller pour défendre la réforme des retraites.

"L'un n'empêche pas l'autre. Le président de la République a invité l'ensemble des partenaires sociaux. Les choses se font au rythme qu'elles doivent se faire (...) C'est ainsi que c'est prévu", a expliqué le ministre du Travail.

Les syndicats semblent d’ores et déjà prêts à rencontrer le gouvernement. Sur RMC, ce lundi, Cyril Chabanier, président de la CFTC, a affirmé qu’il comptait accepter l’invitation. Ce week-end, c’était le leader de la CFDT, Laurent Berger a lui aussi confirmé sa présence.

Sur le même sujet EN DIRECT 1er-Mai: des manifestations voulues "historiques", Dussopt tend la main aux syndicats

Une reprise des négociations qui n’effacera pas les précédents désaccords a reconnu Olivier Dussopt. “Si le dialogue reprend, ça n'efface pas la séquence que nous avons vécue sur les retraites. Donc je ne suis pas sur un vocabulaire de grand pardon, de grande réconciliation. Je pense que l’intérêt général est qu’il y ait un dialogue et qu’il puisse être ouvert et noué”, a-t-il affirmé "espérant" que la CGT répondre également favorablement à l'invitation.