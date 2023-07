"Pas besoin d'une calinothérapie": des maires reçus à l'Elysée regrettent le manque de réponses

“Ça a été un mélange de catharsis, de psychothérapie, de calinothérapie, résume-t-il dans ' Apolline Matin ' sur RMC et RMC Story . À titre personnel, je n’en avais pas besoin. Moi, ce que je voulais, c’étaient trois types de réponse. Dans l’immédiat, est-ce que l’Etat va être là? Je n’ai pas eu de réponse, mais je le pense parce que le ministre de l’Intérieur était là. Après, les véhicules municipaux, la police municipale, les caméras, la cuisine centrale… Et ensuite, on parle de certaines mesures à long terme. Nous n’avons eu aucune réponse. Pendant trois heures, le chef de l’Etat a noté. C’est un séducteur, on le voit bien très intéressé. Mais moi, pour l’instant, je considère ne pas avoir eu de réponse", explique-t-il.