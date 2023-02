Pourquoi l'absence d'Edouard Philippe interroge au sein de la majorité

Édouard Philippe, chef de file du groupe Horizons, brille par sa discrétion depuis quelque temps. Alors que des députés de son groupe pourraient ne pas voter en faveur de la controversée réforme des retraites, la Première ministre, Elisabeth Borne, lui a demandé de sonner la fin de la récréation.

Que fait Édouard Philippe? Au sein de la majorité, on se demande bien où est passé l'ancien Premier ministre et patron d’Horizons, et personne ne comprend vraiment l’attitude de cette petite dizaine de députés philippistes prêts à voter contre la réforme des retraites ou à s’abstenir.

“C’est le bordel chez Édouard Philippe", explique un cadre de la majorité. “Son groupe est un groupe composite sans histoire politique, ce n’est pas le Modem de François Bayrou où depuis 20 ans tout le monde lui demande la permission avant d’aller faire pipi”, confiait mercredi, amusé, un membre du gouvernement.

Il y a un problème avec l’ancien Premier ministre. A tel point qu’Élisabeth Borne a récemment demandé à Édouard Philippe de siffler la fin de la récréation. Il s'exprimera d'ailleurs ce jeudi soir sur BFMTV. Et si sa parole est très attendue, ils sont surtout nombreux au sein de la majorité à s’interroger sur la prise de distance et la perte de leadership de l'ancien Premier ministre. “Il semble préoccupé par sa santé”, explique un ancien ami. “Son vitiligo et son alopécie, cette maladie qui lui font blanchir la barbe et perdre les sourcils, il serait obsédé par ça", confie cette même source.

Une conséquence pour la présidentielle de 2027?

Mais est-ce que cela peut peser sur l'avenir d'Édouard Philippe et pour 2027 ? C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Et en réalité, un ministre estimait encore récemment que le problème n'était pas tant son physique que son espace politique aujourd'hui limité entre Renaissance et les Républicains.

Alors si personne n'a de doute sur le fait qu'Édouard Philippe se prépare pour 2027, certains s'interrogent sur sa stratégie du retrait. “Quatre ans, quand on est seul et sans poste, c’est très long. A part Sarkozy, personne ne l'a fait", rappelle un responsable de Renaissance.