Présidentielle: le débat Macron-Le Pen avec trois moments de tension

A quatre jours du second de l’élection présidentielle, le débat télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ce mercredi soir a été marqué notamment par trois moments de tension, sur la Russie, l’écologie et le port du voile.

Guerre en Ukraine: "Vous dépendez de la Russie"

Emmanuel Macron:

"Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée, je rappelle qu'en droit international, on ne reconnaît rarement, je dois dire qu'on ne le fait plus depuis la Seconde Guerre mondiale, des territoires qui sont annexés par la force. Vous l'avez fait pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, pour notre pays c'est une mauvaise nouvelle, parce que vous dépendez du pouvoir russe, et que vous dépendez de M. Poutine, parce que quelques mois après avoir dit ça Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen."

Marine Le Pen:

"Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre, et que je défends, parce que je suis une patriote, la France et les Français. La Crimée n'a pas dû vous poser énormément de problème non plus, puisque vous avez reçu Monsieur Poutine en grande pompe à Versailles."

Ecologie: "Climato-sceptique" contre "climato-hypocrite"

Emmanuel Macron:

"Votre programme n’a ni-queue ni-tête. Vous proposez une baisse pérenne sur les hydrocarbures. Vous êtes climato-sceptique. C’est net."

Marine Le Pen:

"Je ne suis pas du tout climato-sceptique. Vous, vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes-là."

Interdiction du voile: "Vous allez créer la guerre civile"

Marine Le Pen:

"Je souhaite lutter contre l’islamisme. Je n’ai pas du tout oublié le risque terroriste. Cet islamisme doit être combattu par une République fière d’elle-même. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public car je pense que c'est un uniforme imposé par les islamistes."

Emmanuel Macron:

"La laïcité, ce n’est pas combattre une religion. Avec moi, il n’y aura pas d’interdiction du voile, du foulard, de la kippa. Notre Constitution, c’est la laïcité, un principe de liberté. (…) Si vous faites ça, vous allez créer la guerre civile. Ce que vous dites est très grave. La France, pays des Lumières, serait le premier pays au monde à le faire. (…) Ce que vous proposez, c’est la trahison de l’esprit français."