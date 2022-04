EN DIRECT Débat de l’élection présidentielle 2022: "Le Pen va essayer de rendre Macron détestable"

Pour les électeurs de Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan et Eric Zemmour, le débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron doit aider certains à faire leur choix avant le second tour de la présidentielle ce dimanche.

Selon un sondage Ipsos et Sopra Steria publié samedi, 55% des électeurs de Valérie Pécresse pensent choisir Emmanuel Macron, 21% Marine Le Pen et 24% ne s'expriment pas). Chez Eric Zemmour, 76% des électeurs ont l'intention de voter Marine Le Pen et 9% Emmanuel Macron tandis que 15% ne se prononcent pas.