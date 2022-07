Remaniement: Olivier Véran porte-parole, Marlène Schiappa de retour

Olivier Véran, l’ancien ministre de la Santé, est le nouveau porte-parole du gouvernement. Marlène Schiappa fait elle son retour.

Olivier Véran nouveau porte-parole, Olivia Grégoire aux PME

Ancien ministre de la Santé (2020-2022), nommé aux Relations avec le Parlement après l’élection présidentielle, Olivier Véran change à nouveau de rôle. Dans le remaniement post-législatives officialisé ce lundi, le député de l’Isère hérite du poste de porte-parole du gouvernement. Il succède à Olivia Grégoire. Cette dernière ne sera restée qu’un mois et demi en tant que porte-parole. Elle est désormais ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. "Honorée de la confiance qui m’est faite par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Très heureuse de retrouver Bercy, auprès de Bruno Le Maire", a tweeté l’ex-porte-parole.

Christophe Béchu à la Transition écologique, Clément Beaune aux Transports

D’autres membres du gouvernement bénéficient de promotions, notamment Christophe Béchu et Clément Beaune. Le premier, maire d’Angers et ex-LR, quitte le poste de ministre délégué chargé des Collectivités territoriales, où il avait été nommé au mois de mai, pour le ministère de la Transition écologique. Le second, élu député de Paris, délaisse l’Europe pour les Transports, avec de nouveaux dossiers chauds en perspective.

"La confiance que m’accordent Emmanuel Macron et Elisabeth Borne m’oblige, écrit Christophe Béchu sur Twitter. La tâche est immense, je m’engage à déployer toute mon énergie pour mettre en oeuvre une politique écologique concrète et adaptée aux territoires. L’écologie du quotidien doit irriguer tous les secteurs, toutes les politiques publiques. Notre cap est clair, nous serons au rendez-vous."

Marlène Schiappa de retour

Une petite pause de 45 jours. Sortie du gouvernement après la présidentielle, Marlène Schiappa est déjà de retour. Elle est nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative. Elle a été secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations entre 2017 et 2020, avant d’être ministre déléguée à la Citoyenneté de 2020 à 2022.