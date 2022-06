Comment Emmanuel Macron esquisse sa nouvelle méthode de gouvernance

Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est confié à la presse ce week-end et garde un oeil sur les affaires internes malgré l'ouverture d'une séquence à l'international.

Emmanuel Macron est en tournée diplomatique jusqu'à la fin de la semaine avec au programme une réunion du G7, un sommet de l'OTAN et une réunion sur les Océans. Le chef de l'Etat veut néanmoins rester présent sur la scène nationale. Pas question de donner l'impression de disparaître en pleine crise politique.

Dans une interview accordée samedi à l'AFP avant de décoller, et une rencontre informelle avec la presse en Allemagne en marge du G7, il a eu l'occasion de divulger quelques messages. Et il n'a esquivé aucune question. Le maintien à Matignon de sa Première ministre, sa volonté de trouver des accords avec des formations politiques avec ou sans participation au gouvernement...

Finis les ultimatums, place aux discussions plus ouvertes

Sur le fond et sur la forme, le discours a légèrement changé. Le chef de l'Etat ouvre un peu plus son jeu. Finis les ultimatums, place aux discussions plus ouvertes. Des signaux pourraient d'ailleurs être rapidement envoyés à droite comme à gauche par la voix de sa première ministre.

Finies les aussi certaines ambiguïtés, s'il ne met pas de signe égal entre La France insoumise et le Rassemblement national, ces deux formations n'auront aucune place dans les futurs accords. Marqué et visiblement fatigué, le chef de l'Etat a également insisté devant la presse sur la solidité des institutions, faites pour qu'il puisse gouverner durant 5 ans et ce malgré les crises.