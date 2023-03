Retraites: Appel à une poursuite de la grève reconductible des syndicats SNCF

Les 4 principaux syndicats de la SNCF ont appelé ce vendredi à la poursuite de la grève reconductible entamée le 7 mars. Ils estiment que l'usage du 49.3 est "un énième bras d'honneur au mouvement social".

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé vendredi à "maintenir la grève" reconductible démarrée le 7 mars et "à agir massivement le 23 mars" pour s'opposer à la réforme des retraites.

La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots invitent également les salariés du rail à "multiplier les actions et initiatives unitaires dès ce week-end dans tous les territoires", après le déclenchement du 49.3 décidé jeudi par le gouvernement, considéré comme "un énième bras d'honneur au mouvement social".

"C'est un aveu de faiblesse et c'est à mettre à l'actif de la mobilisation", a malgré tout salué l'intersyndicale.

Différentes actions sont envisagées tout au long du week-end devant les préfectures et les permanences de députés un peu partout en France.

Vendredi, on comptait aux alentours de 4% de salariés grévistes à la SNCF, selon une source syndicale, avec une mobilisation atteignant 27% chez les conducteurs, 11% chez les contrôleurs et 8% chez les aiguilleurs.

Deux tiers des TGV et la moitié des trains régionaux circulaient vendredi par rapport à l'accoutumée, au onzième jour de la grève reconductible.

Pour ce week-end, le trafic s'améliore légèrement avec 4 TGV sur 5 et 3 TER sur 5 en circulation. En région parisienne, il y a du mieux également, mais les lignes C et D du RER, P et R du Transilien restent dégradées avec 1 train sur 2.

"Le niveau de grévistes est encore fort par rapport à la durée du mouvement", a souligné Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire. "Le point d'orgue est attendu jeudi 23 mars, sauf si une motion de censure contre le gouvernement est adoptée ou si la réforme est retirée", a-t-il estimé.