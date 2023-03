Retraites: la CFTC rejoint la CFDT et rencontrera Elisabeth Borne, la réponse de la CGT attendue

Dans le sillage de la CDFT qui avait rapidement répondu favorablement à l'invitation d'Élisabeth Borne pour une rencontre, d'autres syndicats confirment qu'ils participeront également à ce rendez-vous comme la CFTC. En revanche, la CGT, en plein congrès, n'a toujours pas répondu.

Est-ce l’heure d’un apaisement? Alors que le contexte est toujours hostile à la réforme des retraites, on en sait plus sur la date de la réunion entre Élisabeth Borne et l'intersyndicale. Elle aura lieu mercredi prochain a fait savoir mercredi soir la CFDT, à la veille donc d'une nouvelle journée de mobilisation.

La CFTC, un autre syndicat réformiste, a emboîté le pas à la CFDT et répond oui à l'invitation de la Première ministre. La même stratégie face à Élisabeth Borne sera la même, demander le retrait de l'âge légal à 64 ans de la réforme. “Que le gouvernement veuille bien évoquer le sujet ou non, ce sera ça ou la porte”, précise la vice-présidente qui représentera le syndicat à la réunion, Pascale Coton.

“On accepte l’invitation de madame Borne et nous mettrons dans l’ordre du jour ce qu’il nous plaira et notamment les 64 ans évidemment”, assure-t-elle.

L'unité syndicale avant tout?

Une membre de l'intersyndicale précise "Quasiment toutes les organisations ont répondu favorablement" à cette invitation sauf la CGT.

En plein congrès, le syndicat élit un nouveau leader ce jeudi après-midi. La réponse sera pour plus tard. Si c'est un non, l'unité syndicale pourrait être en jeu. Elle est historique depuis le début du mouvement. Mais la CFDT précisait mercredi soir que si la CGT ne vient pas "on s'ajustera". Autrement dit des syndicats invités pourraient peut-être revenir sur leur décision.