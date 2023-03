"Un signe d’ouverture": les syndicats sont partants pour rencontrer Elisabeth Borne

La Première ministre Elisabeth Borne a adressé une invitation à Matignon à l'intersyndicale, en vue d'une discussion autour de la réforme des retraites en début de semaine prochaine. Une ouverture au dialogue réclamée par les syndicats qui, même s'ils voulaient rencontrer Emmanuel Macron, ne devraient pas faire la fine bouche.

Surprise à l'issue d'une journée de mobilisation en repli ce mardi. La Première ministre, Elisabeth Borne, a envoyé une invitation à l'intersyndicale pour la rencontrer en début de semaine prochaine. Les syndicats y sont favorables, mais entendent ne pas se laisser piéger.

Même si au départ les syndicats voulaient rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, c'est sa Première ministre qui invite. Mais la numéro 2 de la CFDT, Marylise Léon, compte bien accepter la main tendue.

“Nous, on le prend comme un signe d’ouverture. On n’a jamais eu le moindre rendez-vous depuis des mois et des mois. Ce qui paraît totalement insensé. La réponse me semble assez évidente. On a demandé à être reçu, ce n’est pas pour aujourd’hui dire qu’on n'a pas envie d’y aller”, indique-t-elle.