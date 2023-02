Retraites: les frondeurs LR peuvent-ils contrarier le vote de la réforme à l'Assemblée nationale?

Les débats continuent à l'Assemblée nationale autour du projet de réforme des retraites. Les milliers d'amendements déposés pourraient empêcher les députés d'aller au bout et même de voter. Dans toute cette cohue, des frondeurs LR pourraient également refuser de voter le texte, ajoutant un peu plus de confusion.

La majorité relative tremble. Pour faire passer sa réforme des retraites sans utiliser le 49-3 une énième fois, l'exécutif compte sur ses alliés LR à l'Assemblée nationale. Mais combien sont-ils dans les rangs des Républicains à vraiment appuyer le gouvernement? Mystère, alors que certaines voix dissonantes s'élèvent et assurent ne pas vouloir voter ce projet.

C'est le cas notamment de Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais qui plaide pour "supprimer la réforme, la reporter et la retravailler". "Pour l'instant, le compte n'y est pas", renchérit-il ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules".

"Il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement, obtenus par les députés LR, mais il y a une injustice sur le compte des carrières longues notamment. Cette réforme est une 'réformette' quand on sait qu'on devra de nouveau réformer dans quelques années vu que c'est un problème démographique", juge Pierre-Henri Dumont sur RMC et RMC Story

Y aura-t-il un débat et un vote sur l'article 7?

Dans l'hémicycle, le suspense est à son comble avant le vote de l'article 7, le fameux article qui acte le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans contre 62 ans actuellement.

Ce vote de l'article 7 pourrait aussi tout simplement ne pas avoir lieu. Car pour l'instant, seuls deux articles sur 20 ont été adoptés, alors que les oppositions ont déposé des milliers d'amendements. De quoi craindre l'envoi du texte au Sénat vendredi sans avoir pu discuter de ce fameux article. "Pour moi, c'est ce qui est le plus probable", juge Pierre-Henri Dumont avant de se lancer dans une explication législative un peu technique.

"Le véhicule législatif, c'est à dire le choix du gouvernement de passer par un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, lui permet d'avoir un 49-3 gratuit et réduit la longueur des débats. L'exécutif a donc donné la maîtrise du temps aux Insoumis qui ont déposé des milliers d'amendements. Ce sont donc les Insoumis qui décident. Et leur attitude de 'zadifier', bordéliser l'Assemblée nationale, bloquer l'hémicycle à coups d'insultes, c'est une attitude indigne de la représentation nationale et du débat parlementaire", juge le député LR.

LR vote officiellement pour le soutien à la réforme

Mais si les débats s'accéléraient subitement et que le vote pourrait être effectué, combien seraient les frondeurs LR prêts à voter contre le projet? "On est entre 10-15 ou 20 (sur 61, ndlr)", assure Pierre-Henri Dumont, préférant rester flou sur le sujet. Le député estime aussi que le sort de cette réforme se jouera sur le nombre de frondeurs dans les autres groupes. "Est-ce qu'ils seront à la buvette le jour du vote? Je ne sais pas", s'interroge-t-il, alors que cet article ne peut être voté en délégation de vote. "Il n'y aura que ceux qui sont physiquement présents qui pourront voter", explique Pierre-Henri Dumont.

Pour surprendre son monde et influer sur le nombre des votants, les Insoumis pourraient retirer d'un coup un grand nombre d'amendements, entraînant un vote anticipé de l'article 7. Une tactique à laquelle ne croit pas Pierre-Henri Dumont, qui estime encore une fois que la Nupes et LFI sont dans la même position que le gouvernement, ne connaissant pas le rapport de force au sein des Républicains. "Faire voter l'article 7, c'est risquer de le perdre et de le légitimer (pour l'opposition)", explique-t-il.

À l'écouter donc, les frondeurs LR sont bien les seuls maîtres à bord. Car au sein du bureau politique des Républicains, on réaffirmait ce mardi matin le soutien à la réforme des retraites, après un vote à l'unanimité, moins huit abstentions.