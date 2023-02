Retraites: Philippe Martinez dénonce la stratégie de LFI, Mélenchon répond par un appel à l'unité

Tout au long des débats sur la réforme des retraites, la France Insoumise a misé sur l'obstruction avec jusqu'au bout, de nombreux amendements. Sur BFMTV, le leader de la CGT Philippe Martinez a dénoncé cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier lui a répondu dans un tweet et a appelé à l'unité pour le 7 mars prochain.

La France insoumise a-t-elle échoué dans son opposition à la réforme des retraites ? C'est en tout cas le reproche formulé dimanche par Philippe Martinez. Le secrétaire général de la CGT a accusé LFI et son leader Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV de ne pas "favoriser la clarté des débats", en ayant choisi jusqu'au bout des deux semaines de discussion l'obstruction pour empêcher aux députés d'étudier l'article 7, celui sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Et ce, alors que les socialistes, écologistes et communistes, alliés dans la Nupes, avaient eux retiré la plupart de leurs amendements.

“Il ne favorise pas la clarté des débats, des positions et ça perturbe effectivement un certain nombre de salariés qu’on croise. Le cœur de la réforme, c’était les 64 ans et le fait qu’il n’y ait pas eu de débat ou de vote pose un problème”, a-t-il indiqué.

Une stratégie controversée

Réponse immédiate ou presque du leader de la France Insoumise. "Oublions ces propos diviseurs, il faut être unitaire", a assuré Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.

Mais en réalité, ce sont les désaccords, et la détestation de longue date qui domine entre les deux hommes."Mélenchon est persuadé que les syndicats ne sont pas assez puissants pour obtenir une victoire à eux seuls" , décrypte un élu de gauche.

"Voilà pourquoi il fallait bloquer et empêcher les macronistes de l'emporter à l'assemblée", justifie un lieutenant de Jean-Luc Mélenchon.

Pourtant, cette position divise que ce soit à la Nupes, mais aussi chez la France Insoumise. "Ne pas aller à l'article 7 sur le report de l'âge légal, c'est difficilement compréhensible", reconnaît un insoumis. Selon nos informations, jeudi dernier, un vote a eu lieu en interne. La tactique de l'obstruction de Jean-Luc Mélenchon ne l'a emporté que d'une voix à 26 contre 25.