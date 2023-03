Retraites: pourquoi les syndicats veulent s'adresser directement à Emmanuel Macron

La mobilisation de mardi a encore été un succès selon les syndicats. Pourtant, ils ne se sentent pas entendus et considérés par le président de la République, Emmanuel Macron. Ils veulent le rencontrer en face-à-face et préparent pour cela une lettre qui devrait être envoyée à l'Élysée d'ici la fin de la semaine.

À l'issue d'une journée de mobilisation record, la sixième depuis le début du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale va continuer à mettre la pression dans la rue et demande à être reçue "en urgence" par Emmanuel Macron.

Ils ne s'estiment pas entendus par le chef de l'Etat. Les syndicats veulent donc lui dire tout le mal qu'ils pensent de la réforme les yeux dans les yeux pour qu’il la retire, résume Thomas Vacheron, membre de la direction confédérale de la CGT.

“Puisqu’il a dit qu’il avait changé entre le précédent quinquennat et celui d’aujourd’hui, qu’il était prêt à écouter, à entendre et à modifier, et bien qu’il le prouve”, appuie-t-il.

Le courrier de l’intersyndicale est en cours de rédaction et sera envoyé à l’Élysée d’ici la fin de la semaine, précise Dominique Corona de l’UNSA. “Pourquoi il y a ce besoin? C’est parce qu’à un moment, le président de la République est au-dessus, et bien on va aller lui expliquer que le bon sens aujourd’hui, c’est de retrouver de la sérénité dans le pays”, indique-t-il.

Une situation explosive à venir?

Les syndicats préviennent qu'à cause du silence d'Emmanuel Macron, la situation pourrait devenir explosive. Un message assumé par Marylise Léon, la numéro 2 de la CFDT.

“C’est vraiment un sentiment d’incompréhension qui fait qu’il y a de la colère qui monte et ça, ce n’est jamais très bon. Dans une entreprise, enchaîner les jours de grève et ne pas avoir de résultat, ça peut avoir pour effet de renforcer le sentiment d’impuissance et c’est terrible”, indique-t-elle.

L’Élysée indique que la porte du gouvernement est toujours restée ouverte.