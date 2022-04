"Vous conversez avec lui, on dirait un prêtre": comment Lassalle a séduit un million d'électeurs

Jean Lassalle, le candidat du mouvement Résistons!, est arrivé 7e du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche avec 3.13% des voix, devant Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Comment expliquer ce score ?

Parmi les surprises de ce premier tour de l'élection présidentielle, il y a un homme qui a attiré 1.101.690 voix: il s’agit du candidat de la ruralité, Jean Lassalle. Avec 3,13% des voix il a terminé 7e du premier tour, et fait mieux que le candidat communiste Fabien Roussel ou que la maire de Paris Anne Hidalgo.

En Occitanie, Jean Lassalle arrive même en tête dans 69 communes, avec des scores qui dépassent parfois les 40 %, comme ce 44% à Arbéost, dans les Hautes-Pyrénées.

Chez lui, dans le Béarn, il a également enregistré de très bons résultats comme à Navarrenx (18%), dans le département des Pyrénées-Atlantiques, où il est arrivé 3e, juste derrière les deux finalistes.

Comme un peu de plus de 18% des 744 inscrits de la commune, Jean-Pierre, le boucher, et Nanou, la patronne du café des sports, ont voté pour Jean Lassalle, essentiellement pour ses qualités humaines.

"Son franc-parler, et puis son travail au niveau des communes. Il veut laisser un peu plus d’indépendance aux communes. Jean, vous conversez avec lui, on dirait un prêtre. Sa façon de prendre la main, comme on dit chez nous c’est un toque-manette qui peut s’apparenter à Jacques Chirac".