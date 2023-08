598 noyades en France depuis le 1ᵉʳ juin: moins nombreuses, mais plus mortelles

D’après Santé Publique France, les noyades sont en baisse de 17% en France cet été. L’agence recense 598 noyades entre le 1ᵉʳ juin et le 2 août 2023, dont 177 décès.

Si le nombre d’accidents baisse, leur issue est plus souvent dramatique. En effet, selon le nouveau bulletin de Santé Publique France, du 1er juin au 2 août, le nombre de noyades (598) a reculé de 17 % par rapport à la même période de 2022 (724), et de 25 % par rapport à 2021. Toutefois, la proportion de noyade suivie de décès semble augmenter, passant de 22% en 2021 à 30% en 2023.



"Les noyades sont moins nombreuses, mais plus fatales", précise Santé publique France.

Un phénomène de noyades dites "secondaires"

Les nageurs de tout âge sont donc invités à la prudence. “Moi, j’évite d’aller me baigner trop loin. Avec mon âge, je suis sujet aux crampes et c’est vrai que ça peut être très dangereux”, explique Patrick, au micro de RMC.

“En Méditerranée, les noyades que l’on constate le plus, c’est ce qu’on appelle les noyades secondaires. On a beaucoup de gens qui se baignent, comme aujourd’hui, et ils vont faire un malaise. Et donc il y a une noyade qui suit ce premier problème”, précise, quant à lui, Laurent Sagnimorte, responsable de centre de secours dans l'Hérault.

Attention aux baïnes

En cause également: les conditions climatiques et des phénomènes comme les baïnes. La Nouvelle-Aquitaine a déclenché l'alerte maximale ce week-end contre ces courants qui emportent les nageurs vers le large et provoquent souvent des noyades.

Une alerte à prendre particulièrement au sérieux puisque l'année dernière, 7 décès sur 10 par noyade dans le sud-ouest étaient liés aux baïnes, selon la préfecture. Mais alors, que faire si vous êtes victime de ce danger ?

“Ce qu’il ne faut surtout pas faire, c’est nager à contre-courant. C’est un courant qui peut être très fort et vous allez vous épuiser et c’est là que les risques de noyade sont les plus élevés. En fait, c’est un courant qui va vous emmener à 200/300 mètres maximum et après ce courant va revenir lui même sur la plage", explique Maxime Franusiak, sauveteur en mer à la SNSM dans le centre de Rochefort, en Charente-Maritime.

Si vous êtes témoin d'une noyade dans une zone non-surveillée, vous pouvez contacter le 196. Par ailleurs, la SNSM conseille de ne pas laisser les enfants tous seuls, même dans un endroit où ils ont pied.