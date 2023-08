Ardèche: avec plus de 42 degrés par endroits, le tourisme en prend un coup sur la tête

Les fortes chaleurs qui s'abattent sur la France, et notamment sur l'Ardèche, ont des répercussions directes sur de nombreux commerces touristiques dans le département. Les activités aquatiques, elles, battent leur plein.

La canicule n'a pas encore fini de frapper une grande partie de la France que, pour certains professionnels du tourisme, l'heure est déjà au bilan. Alors que 19 départements sont en vigilance rouge pour canicule à compter de ce mercredi midi, les très fortes chaleurs vont se maintenir jusqu'en fin de semaine avec des températures affichées allant de 39 à 42°C, avant une baisse des températures qui s'amorcera doucement par l'ouest vendredi, selon Météo-France.

Et si des records de températures sont attendus localement dans de multiples localités de la vallée du Rhône notamment mercredi, le mercure s'affolait déjà mardi en Ardèche, avec près de 42°C par endroits.

Une chaleur qui met en difficulté certains professionnels du tourisme comme à Vallon-Pont-d'Arc, dans les gorges de l'Ardèche, où certains ont clairement du mal à faire le plein.

"Il y a des pertes financières"

Sur la place du village, il n'y a malheureusement aucun arbre pour faire de l'ombre aux clients. "A ce soir" indique donc un morceau de papier collé sur le rideau baissé du restaurant de Caroline, qui s'est résolue à n'ouvrir qu'en soirée.

"Tous les midis on est fermé car on a des températures très hautes, et en cuisine beaucoup trop hautes pour pouvoir travailler. Les clients ne sont pas là car il fait trop chaud sous les parasols", se désole Caroline, restauratrice à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche).

Alors, qui dit fermeture dit évidemment manque à gagner. "Il y a des pertes financières c'est sûr mais on n'a pas vraiment le choix", conclut Caroline avec fatalité.

Si les clients sont peu nombreux à table, ils le sont encore moins à vélo. Pour Alain, propriétaire d'une entreprise de location de bicyclettes, les estimations de pertes sont très lourdes.

"Les gens ne sortent pas et restent dans les campings. On doit avoir quatre ou cinq vélos dehors aujourd'hui, alors qu'il y a trois ans on avait pratiquement les trois quarts du parc dehors", précise Alain, loueur de vélos à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche).

A cause des températures étouffantes, le loueur estime qu'il va perdre près de 15.000 euros par rapport à une saison moins chaude.

Les sports d'eau ont le vent en poupe

Ces pertes ne sont toutefois pas omniprésentes dans le secteur touristique ardéchois, les activités aquatiques tirant clairement leur épingle du jeu dans cet épisode caniculaire.

Tony et ses enfants, en vacances, ont choisi de faire du canoë le matin, une activité "assez physique qui fait transpirer rapidement" mais qui a l'avantage d'être à même l'eau fraîche.

Alors malgré la chaleur, cet engouement pour les sports d'eau reste donc presque intact constate Benoît le gérant d'une location de canoë. Il est habitué aux fortes chaleurs.

"On s'adapte, et on ne va pas non plus fermer. Ce matin j'ai des gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'ils voulaient venir faire du bateau, je n'allais pas leur dire de ne pas venir car il fait trop chaud", lance le loueur de canoës.

Des sorties en canoë qui sont d'ailleurs fortement déconseillées par la préfecture de l'Ardèche, notamment à cause du manque d'ombre et de la réverbération du soleil sur l'eau.