Fortes chaleurs: quinze départements supplémentaires en alerte rouge canicule dès mercredi

Météo France va placer mercredi quinze nouveaux départements en vigilance rouge en raison de la canicule qui frappe le pays. Au total, 19 départements seront donc concernés par l'alerte maximale.

Météo France va placer 15 départements supplémentaires en alerte rouge mercredi a assuré l'agence lors d'une visioconférence. Les quinze nouveaux départements concernés sont l'Ain, la Loire, l'Isère, l'Aveyron, la Lozère, le Gard, le Vaucluse, l'Hérault, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aude, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gers.

Avant eux, Météo France avait placé mardi le Rhône, la Haute-Loire, l'Ardèche et la Drôme en vigilance rouge.

Évitez de sortir entre 11h et 21h

Par ailleurs, trois nouveaux départements, la Creuse, les Pyrénnées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénneés ont été placés en vigilance orange en raison des fortes chaleurs.

Météo France appelle les sportifs et les personnes qui travaillent dehors à faire attention au "coup de chaleur" et invite aussi à faire attention aux enfants, rappellant que ces augmentations de température peuvent mettre en danger toutes les personnes à risques.

Pour supporter au mieux cet épisode de canicule, l'agence recommande de mouiller son corps plusieurs fois pas jours et déconseille de sortir aux heures les plus chaudes, entre 11h et 21h.

