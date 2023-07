Aude: un incendie a parcouru plus de 84 hectares à Montredon des Corbières

Un incendie s'est déclaré à Montredon des Corbières (Aude) ce mercredi en début d'après-midi. Plus de 260 pompiers ont été mobilisés et le feu a parcouru plus de 84 hectares. À 18h, le feu était fixé.

Au moins 84 hectares de végétation sont partis en fumée ce mercredi sur la commune de Montredon, dans l'Aude. L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi.

Selon un dernier communiqué publié à 18h par le SDIS, le feu est fixé.

Dans un tweet, la Sécurité civile a indiqué que 4 Canadair, 1 Dash, 1 Beech, deux helicoptères bombardiers d'eau sont engagés sur le feu.

Les prochains jours s'annoncent sensibles

Plus de 260 pompiers sont sur place, notamment de l'Aude, mais aussi de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales.

Pendant l'opération, deux lignes à haute tension ainsi que deux routes départementales ont du être coupées pour faciliter les interventions des sapeurs pompiers. Aucune habitation n'a été évacuée.

Le SDIS précise que "les prochains jours s’annoncent sensibles en raison de la hausse des températures et du vent sur la frange littorale. Les consignes élémentaires de vigilance d’impose".