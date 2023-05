"C'est notre âme": la mairie de Vichy veut abattre 180 arbres bicentenaires, des riverains en colère

La mairie de Vichy a décidé d'un projet de rénovation du parc des Sources et de ses eaux thermales, prévoyant l'abattage de 180 arbres bicentenaires. Un collectif de riverains veut les sauver.

Vichy est réputée pour ses eaux, aux vertus thérapeutiques. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO avec dix autres stations thermales européennes, les "Grandes villes d'eaux d'Europe", depuis juillet 2021, la mairie de la sous-préfecture de l'Allier a lancé, afin d'attirer les touristes, un gigantesque projet de rénovation et de "renaissance du cœur thermal" selon le site de la municipalité.

Son plus bel atout, c’est le parc des Sources, monument historique vieux de plus de deux siècles, construit à partir de 1812 sur ordre de Napoléon. Un écrin de verdure de 59 hectares en plein centre-ville de Vichy avec des galeries, des kiosques et des fontaines d’art. Sa restauration est estimée à 30 millions d’euros, avec un début des travaux dès ce printemps pour une fin prévue en 2025.

Retrouver le parc tel qu'il était sous Napoléon

Ce qui pose problème, c’est que le projet prévoit d'abattre 180 arbres bicentenaires afin de retrouver le tracé historique du parc, tel qu’il était sous le Premier Empire. Une aberration écologique selon un collectif de riverains. "Est-ce que ça vaut la peine de couper des arbres sains, qui permettent d'avoir une fraîcheur bienveillante dans la ville, de faire baisser la température pour tout le monde et qui abritent aussi des espèces protégées?" demande Brigitte Taureau, membre du Groupement national de surveillance des arbres.

"C'est l'âme de Vichy, ces arbres avec ces magnifiques constructions thermales, c'est un ensemble qui fait partie du cœur de Vichy. Il ne faut pas détruire cela, c'est trop précieux", estime-t-elle.

Le Conseil national de la protection de la nature, rattaché au ministère de la Transition écologique, a d’ailleurs émis un avis défavorable. Il demande à la mairie d’envisager des "solutions alternatives à l’abattage".

40% des marroniers abattus pour des raisons esthétiques

Pour le maire LR de Vichy, Frédéric Aguilera, il n’y a pas d’autres solutions. Ces arbres doivent être abattus. Certains seraient malades, dit-il à RMC, sans préciser le nombre exact, tout en assumant que 40% des marronniers abattus le seront pour des raisons architecturales et purement esthétiques.

"Il peut y avoir des injonctions contradictoires entre restaurer la trame historique de ce parc et respecter au maximum la nature" explique-t-il.

Il défend son projet, estimant qu'il préserve "plus de 70% des arbres": "on va replanter, redensifier ce parc pour réintégrer de la biodiversité dans ce parc qui avec les années a perdu de sa substance"

Poussé par la levée de bouclier des habitants, le maire a demandé une enquête publique sur le projet: un commissaire est chargé d’étudier le projet et de trancher. Il doit remettre son rapport dans les prochains jours. Le maire s’est engagé auprès de RMC à respecter la décision du commissaire et à modifier son projet si besoin. Le collectif de riverains, prévoit de son côté de déposer un recours, si l’abattage des arbres est maintenu dans le projet de rénovation après l'enquête publique.