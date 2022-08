Chasse: "Il y a une guerre contre la nature menée par le gouvernement" selon le parti animaliste

Une pétition demandant un moratoire immédiat sur la chasse, lancée en ligne par le centre de sauvegarde de la faune sauvage Athénas, a recueilli plus de 64.000 signatures. Le parti animaliste soutient cette démarche et va même plus loin. Muriel Fusi, co-présidente et porte-parole du parti, était invitée dans "Charles Matin" ce mardi sur RMC.

Faut-il un moratoire sur la chasse? Associations de protection des animaux et chasseurs s'opposent sur la question. Le 14 août dernier, le centre de sauvegarde de la faune sauvage Athénas a lancé une pétition en ligne demandant un moratoire sur la chasse à cause de la sécheresse exceptionnelle.

"L’ensemble de la biodiversité est exsangue, et de nombreuses espèces ont connu une mortalité importante ou des échecs de reproduction durant cet été. Pourtant, dès le 15 août, l’ouverture anticipée de la chasse au sanglier va lancer dans la nature des chiens, des 4x4 et des hommes en arme pour traquer, tuer des animaux et déranger l’ensemble de la faune très durement éprouvée", dénonce le centre. En neuf jours, plus de 64.000 personnes l'ont signée.

"Ça va très mal pour la faune sauvage"

Muriel Fusi, co-présidente et porte-parole du parti animaliste, invitée de l'émission "Charles Matin" sur RMC ce mardi, soutient cette pétition.

Il y a "des animaux qui sont morts brûlés, d’autres qui ont les pattes brûlées, qui sont blessés, certains étaient brûlés jusqu’à 80 cm et ont du être euthanasiés alors que, par ailleurs, ils étaient en bonne santé. Ça va très mal pour la faune sauvage", explique-t-elle.

Elle rappelle que si "les humains" subissent "la canicule", "les animaux souffrent aussi". Alors, selon Muriel Fusi, "il n’est pas question de leur donner une pression supplémentaire en allant en plus les chasser".

Le parti animaliste milite en faveur de la fin de la chasseur, tout court. Sauf que face à l'urgence actuelle, ils soutiennent surtout le moratoire.

"Il y a beaucoup d’activités qui ont été limitées, comme l’agriculture et des loisirs, et on ne voit pas pourquoi la loi n’est pas la même pour tous, pourquoi les chasseurs peuvent continuer leur activité sans aucune limite", s'interroge Muriel Fusi.

Les sangliers, un prétexte?

La chasse est-elle nécessaire pour réguler les populations d'animaux, particulièrement les sangliers? D'après le parti animaliste, "les sangliers sont un prétexte": "Sur les 30 millions d’animaux qui sont tués et cinq millions blessés qui meurent de leurs blessures ensuite, chaque année, il n’y a que 2% de sangliers".

Muriel Fusi estime aussi que des millions d'animaux tués sont issus d'élevages créés par les chasseurs et qu'ils "régulent" des espèces protégées.

"Les chasseurs font semblant d’agir pour empêcher les dégâts des sangliers mais en réalité ils font en sorte que les populations restent, pour qu’ils puissent continuer leurs loisirs qui consiste à tuer", assure Muriel Fusi.

De 27.000€ à 6.000.000€ de subventions

Autre point de crispation pour le parti animaliste, les subventions accordées aux chasseurs. Elles sont passées de 27.000€ à plus de 6.000.000€ en cinq ans. Les chasseurs, eux, disent que c'est justifié car ils doivent assumer de plus en plus de missions de service public. Un argument qui n'est pas valable pour Muriel Fusi: "Déjà, ils ont gagné beaucoup d’argent parce qu’Emmanuel Macron a divisé par deux le prix du permis de chasse".

Elle reconnaît "effectivement qu'ils ont récupéré certaines compétences", mais d'après elle, "le vrai scandale, c’est une éco-contribution de 10€ sur chaque permis de chasse": "On ne sait pas du tout à quoi cet argent va être dévolu".

"Il y a une guerre contre la nature qui est menée par le gouvernement d’Emmanuel Macron", conclut la porte-parole du parti animaliste.