Eau contaminée dans les Bouches-du-Rhône: 50.000 personnes privées d'eau potable

Les villes de Vitrolles et Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, font face à un problème sanitaire aux conséquences désastreuses. Contaminée par un parasite, le cryptosporidium, l'eau n'est plus potable depuis le début de la semaine. Sans perspective de retour à la normale avant plusieurs jours, la colère monte chez les habitants.

Des pénuries dans les supermarchés

Si Vitrolles servait à un décor de film ces jours-ci, on l'appellerait probablement la ruée vers l'eau. Avec pour plateau de tournage, ses supermarchés. "C'est la folie, les gens repartent avec des chariots pleins. Pas plus tard qu'hier, dans un magasin, un monsieur sortait avec deux caddies remplis de packs d'eau, sauf qu'après dans le magasin il n'y avait plus d'eau", explique Johanna, une habitante de la commune.

Cette dernière a absolument besoin d'eau potable pour ses enfants de 2 mois et 5 ans. Elle a dû trouver une solution d'urgence.

"Ma soeur qui travaille sur Cavaillon ramène de l'eau du Vaucluse. Ça donne l'impression d'être dans une zone, un pays du tiers-monde", ajoute-elle.

Pour atténuer la situation, la mairie de Vitrolles distribue des bouteilles d'eau dans les crèches et les Ehpad. Insuffisant, jugent les autres habitants, qui doivent bouillir l'eau pour la rendre potable. C'est le cas de Benjamin, qui tient un restaurant. "Vous vous voyez, vous, faire bouillir de l'eau tous les jours pour distribuer des carafes d'eau aux clients? Personne ne nous dit rien, on nous laisse comme ça dans le vague", confie-t-il.

"Des points de ravitaillement" à Rognac

A Rognac, la maire Sylvie Miceli-Houdais a quant à elle décidé de fournir des packs d'eau aux habitants. "On a mis en place des points de ravitaillement en fournissant de l’eau minérale, explique-t-elle dans 'Charles Matin' sur RMC et RMC Story. On a immédiatement déclenché un plan de livraison pour toutes les personnes fragiles, notamment celles avec des traitements lourds contre des maladies comme le cancer. On a déclenché aussi un point d’information, avec énormément de présence dans les rues."

Elle appelle aussi à faire preuve de responsabilité dans les rayons des supermarchés. "Dans les grandes surfaces, on aimerait qu’il y ait un esprit citoyen, parce que sinon ça crée des conflits, craint la maire de Rognac. On commence à arriver à une semaine. On donne 1,5 litre pour ravitailler les foyers. Il faut qu’on ait la même démarche dans les supermarchés. On est en train d’y travailler pour éviter celui qui prend 6 ou 8 packs au détriment des autres."

Pas de retour à la normale avant dix jours

D'après l'ARS, ce parasite peut provoquer des diarhées mais il n'est en aucun cas mortel. "Je comprends le mécontentement mais en même temps, je n'ai que mes moyens pour faire face à cette situation de crise", explique le maire de Vitrolles, Loïc Gachon. "J'invite chacun à prendre ses responsabilités", poursuit-il. D'après les autorités sanitaires, il faudra une dizaine de jours avant que l'eau ne redevienne potable.