"Un produit ultra violent": enquête après la mort de 3 chiens aux championnats de France de Canicross

Une enquête a été ouverte dimanche après la mort suspecte de trois chiens lors du championnat de France de Canicross dans le Gard et un quatrième est aussi malade. Les chiens seraient morts empoisonnés après avoir ingéré des boulettes de viande qui se trouvaient sur le parcours sportif.

D'après les premiers éléments, les animaux auraient été empoisonnés après avoir ingéré des boulettes de viande qui se trouvaient sur le parcours sportif. Il était aux alentours de 6h30 du matin, quelques minutes avant le début de la compétition.

"Ils ont perfusé les chiens qui étaient déjà en train de vomir et d'être plus ou moins paralysés", raconte Yvon Lasbleiz, président de la fédération des sports et loisirs canins.