Guerre en Ukraine: la grande inquiétude des agriculteurs pour les récoltes

La guerre qui a commencé depuis près de deux semaines en Ukraine se fait aussi ressentir dans les champs. Entre la main d'œuvre qui s'amenuise et les exportations et importations de marchandises rendues compliquées par la situation, les agriculteurs prévoient une récolte très difficile.

C’est une expression qui en dit long, l’Ukraine est le “grenier de l’Europe”. Le pays représente 12% de l’exportation de blé dans le monde. Blé, maïs, soja… Dans ses champs, Lev Kushpit cultive toute sorte de céréales. Mais depuis deux semaines, la guerre complique son travail. À cette époque de l’année, c’est normalement le moment de semer dans les champs.

“Nous sommes inquiets pour notre prochaine récolte. Nous manquons de graines et d’engrais. Si nous ne trouvons pas un moyen d’en acheter et d’en faire acheminer ici, nous ne pourrons pas faire les semis cette année”, explique-t-il.



La plupart de sa production part à l’export via le port d’Odessa, au sud du pays. Mais celui-ci est encerclé par les Russes, ce qui lui laisse craindre le pire. “Il y aura des pénuries de céréales et de nourriture partout dans le monde avec cette guerre. Et les prix vont exploser. Vladimir Poutine n’en n’a pas du tout conscience”, estime-t-il.

Un manque de main d’œuvre

Ici, sur 15 salariés, deux ont été réquisitionnés par l’armée pour aller au front. Petro Lelyk est éleveur de vaches laitières à quelques kilomètres. Lui aussi manque de main d’œuvre à cause de la guerre.

“Nous avons 20 salariés ici. Notre problème ce ne sont pas les hommes qui vont au front, mais les femmes qui partent avec leurs enfants en Pologne. Deux ont déjà quitté la ferme”, confie-t-il.



Certains ont aussi mis à l’abri une partie de leur matériel agricole pour éviter que tout soit détruit en cas de bombardements.

