"Il s’agit encore de mesurettes": le gouvernement présente son plan canicule

Alors que les chaleurs estivales arrivent, le gouvernement présente ce jeudi son plan canicule. Un plan qui arrive tard pour certains, qui réclament plus d'anticipation de la part de l'exécutif.

Le gouvernement présente ce jeudi son plan canicule. C'est Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui donnera les grandes lignes pour mieux gérer les vagues de chaleur, dès cet été. Le plan prévoit notamment une réflexion sur les chantiers, l’organisation des examens, des activités sportives, des festivals et des manifestations culturelles, précisait le ministre il y a quelques jours dans le JDD.

Parmi les axes prioritaires également, les crèches et les écoles. Car les enfants font partie des publics fragiles face aux fortes températures. Mais le secteur fait déjà part de quelques réserves. Si les différents acteurs de l’enseignement sont ravis car le gouvernement prend, enfin, le sujet à bras-le-corps, le problème, c’est que nous sommes déjà début juin.

“La difficulté, c’est qu’on a toujours des plans canicules qui arrivent juste au moment de la canicule ou un mois avant. Tous les ans, on se repose la même question et on subit dans les classes les effets canicules sans jamais pouvoir y répondre correctement”, indique Guislaine David, porte-parole du SNUipp, l’un des syndicats du premier degré.