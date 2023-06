Incendie dans les Vosges: une quinzaine d'hectares détruits

Un incendie s'est déclaré mardi dans une zone boisée à Bois-le-Champ, dans les Vosges, et avait détruit en début de soirée une quinzaine d'hectares.

Un incendie a détruit une quinzaine d'hectares, dans les Vosges, dans une zone boisée à Bois-le-Champ, mardi, a-t-on appris auprès de la préfecture. "Le feu a pris dans une habitation en bordure de la départementale 420 et s'est propagé à une forêt de résineux", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Le feu se propage de façon ascendante dans une pente dans une direction sud-ouest, ainsi que sur les flancs. Il n'y a pas de victime."

La préfecture avait annoncé dans l'après-midi un "front de flamme de 100 mètres". "Une centaine de pompiers des Vosges sont à pied d'oeuvre, la solidarité des départements voisins s'est manifestée", a ajouté la même source, précisant que des pompiers du Bas-Rhin et de Moselle étaient venus prêter main forte.



Une odeur de brûlé et des fumées sont perceptibles jusqu'à Épinal, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Bois-le-Champ. "Si vous apercevez le panache de l'incendie ou identifiez une odeur de brûlé, n'appelez pas le 18 pour ne pas encombrer la ligne", souligne la préfecture.

La Meurthe-et-Moselle et la meuse en vigilance orange

Les incendies de forêt ne sont pas fréquents en Lorraine, mais la Meurthe-et-Moselle, département voisin des Vosges, ainsi que la Meuse ont été classés depuis lundi en vigilance orange pour les incendies, correspondant à un risque "élevé" de feux. Les Vosges étaient de leur côté en vigilance jaune.



Du fait des conditions particulièrement sèches ces dernières semaines et du vent, un premier incendie s'était déclaré la semaine passée près de Saint-Baslemont (Vosges), qui avait brûlé six hectares. Dimanche, une reprise de feu a cette fois brûlé un hectare sur cette même commune. L'intervention rapide des pompiers a permis de limiter les dégâts.



Bois-le-Champ est une commune rurale d'un peu plus de 100 habitants dont les environs sont particulièrement boisés et parfois difficiles d'accès