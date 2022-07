Incendies en Gironde: deux Ehpad ont dû être évacués

"A Villandraut, on a pu déplacer la quinzaine de personnes âgées qui étaient dans l’Ehpad vers l’hôpital de Bazas, juste à côté, donc ça a été assez rapide, explique Benoit Elleboode, directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, dans ‘ Apolline Matin ’ ce mardi sur RMC et RMC Story . Dans les hôpitaux, on a des lits qui sont fermés, ça nous permet de mettre les résidents d’Ehpad et le personnel des Ehpad vient s’occuper d’eux sur ces lits. Sur l’Ehpad du Pyla, il y avait beaucoup plus de résidents, 70, à évacuer. Je tiens à saluer la mobilisation des sociétés d’ambulances, toute la nuit, jusqu’à 1h du matin. Il y avait 21 ambulances pour pouvoir transporter les résidents jusqu’à Bordeaux. Il y en a 45 au CHU. Les autres ont été relogés dans des Ehpad du département, en coordination avec la préfecture et le conseil départemental."