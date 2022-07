Incendies: un pompier est mort après un malaise en mission le 15 juillet

L'adjudant-chef Martial Morin, sapeur-pompier volontaire, est mort après un malaise survenu le 15 juillet alors qu'il combattait un incendie à Tarascon (Bouches-du-Rhône).

Les pompiers endeuillés. Le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme (SDIS 26) annonce ce mercredi la mort d'un sapeur-pompier volontaire, l'adjudant-chef Martial Morin, le 25 juillet, après un malaise survenu le 15 juillet "dans l'exercice de sa mission", dans la lutte contre l'incendie de Tarascon (Bouches-du-Rhône).

"Très grande tristesse à l’annonce du décès de l’adjudant-chef volontaire Martial Morin, survenu suite à un malaise lors d’une opération contre un feu de forêt dans les Bouches-du-Rhône. J’apporte tout mon soutien à sa famille, ses proches et ses camarades", a écrit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur Twitter.

"Nous sommes de tout cœur avec les sapeurs-pompiers du SDIS 26 dans cette triste épreuve. Nos pensées sont tournées vers la famille, les amis et collègues de Martial", tweete également le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Grégory Allione.

Importante fatigue et forte douleur à la gorge

Selon Le Dauphiné, Martial Morin, âgé de 54 ans, marié et père de deux enfants, s'est plaint d’une importante fatigue et d’une forte douleur à la gorge après avoir été engagé, avec sa colonne, contre le feu du massif de la Montagnette, sur les communes de Tarascon et Graveson, au sud d'Avignon. Il avait été mis au repos et sous surveillance, mais son état s’était dégradé et il avait été hospitalisé à Avignon, en soins intensifs.

Cet incendie s'était déclaré le 14 juillet après une défaillance du système de freinage sur l'un des wagons d'un train de fret, selon le parquet de Tarascon. Une première expertise sur le train en question a montré "une confirmation visuelle d'une montée en température du système de roulage qui frotte contre le patin du frein", selon le procureur de la République de Tarascon, Laurent Gumbau. Plus de 1.600 hectares ont été brûlés.