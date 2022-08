La Nuit des Étoiles : ce weekend, sortez admirer le ciel étoilé!

La 32e édition de la Nuit des Étoiles se déroule ce weekend un peu partout en France. Le co-organisateur de l’événement, Clément Plantureux, était l’invité de Margaux Bourdin dans la Matinale Week-end avec de précieuses explications pour profiter de ces nuits étoilées.

Depuis la nuit dernière, et ce jusqu’au 7 août, en levant les yeux au ciel au cours de la nuit, vous pourrez profiter de l'une des meilleures expositions pour observer les astres parsemés dans l’espace. Et sur Terre, les astronomes en herbe risquent de dormir très peu ce weekend.

“Un peu plus de 500 événements sont organisés” à travers le pays pendant ces trois nuits explique Clément Plantureux, co-organisateur de la Nuit des Étoiles et journaliste scientifique. “La Nuit des Étoiles, ça fait une bonne dizaine d’années que chaque année que le taux de mobilisation est de plus en plus fort, on voit un réel engouement” se réjouit-il.

Pour cette 32e édition de la Nuit des Étoiles, il faudra profiter au maximum selon Clément Plantureux, car le temps sera clément et permettra d’observer le ciel sans trop de gêne. Qui plus est, de nombreux astres seront visibles au fil de la nuit.

“D’un point de vue de mécanique céleste, on a la Lune, on a quatre planètes qui s'exposent à nous : Saturne en tout début de soirée, puis Jupiter va se lever un petit peu plus tard, Mars vers 1h du matin qui se lève aussi et en toute fin de nuit , juste avant le lever du soleil, Vénus va aussi apparaître dans le ciel”.

Même si du matériel est nécessaire pour observer de manière plus précise le ciel, il est possible de distinguer les planètes des étoiles à l'œil nu selon Clément Plantureux.

“Au contraire des étoiles, les planètes ne scintillent pas. Elles sont suffisamment proches de la Terre pour que leur lumière soit suffisamment pure et qu’on puisse les observer à l'œil nu, sans ce scintillement. Et puis Mars, par exemple, expose une couleur un peu rougeâtre, on l’aperçoit tout de suite dans le ciel”

Pollution lumineuse omniprésente

Mais pour pouvoir profiter au maximum de ces nuits d’exception, gare à la pollution lumineuse! Et ce, notamment, pour celles et ceux qui rêvent de voir passer quelques étoiles filantes.

“Il faut minimiser le nombre de lampadaires que l’on voit à l’horizon, s’éloigner au maximum des éclairages de l’intérieur de la maison ou des éclairages publics. L’oeil a la meilleure perception de la nuit au bout de 10-15 minutes (dans l’obscurité)”, explique Clément Plantureux.

“Il y a énormément d’efforts qui sont faits sur le sujet de la pollution lumineuse en France. (...) C’est très important, et ça dépasse l’astronomie. En terme de biodiversité, il faut aussi préserver au maximum la nuit noire”

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire pour ce weekend étoilé : s’éloigner des centres de pollution lumineuse au maximum, et vous rapprocher de l’Association Française d’Astronomie afin de découvrir quels événements sont prévus proches de chez vous en cette Nuit des Etoiles.

Des applications mobiles sont aussi disponibles sur smartphone afin de pouvoir déceler les constellations d’étoiles qui s’offrent devant vos yeux.

Enfin, c’est la patience qui sera probablement votre meilleur outil afin d’observer les étoiles filantes!